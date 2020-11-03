Политика 40 минут назад

Рада отсрочила сокращение местных судов из-за админреформы

Парламент дал себе время до 2022 года, чтобы привести систему районных и городских судов в соответствие с админреформой

Фото: Зборовский райсуд Тернопольской области Фото: Зборовский райсуд Тернопольской области
Фото: Зборовский райсуд Тернопольской области

Верховная Рада предусмотрела, что местные суды в Украине пока будут продолжать работать в действующих территориальных юрисдикциях, несмотря на проведенную административно-территориальную реформу.

За принятие в целом соответствующего законопроекта №3025а проголосовало 256 депутатов, ни один не высказался против. Фракция "Европейская солидарность" и почти вся фракция "Батькивщина" от голосования воздержались.

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Соответствующий пункт №3-1 был добавлен в заключительные и переходные положения закона о судоустройстве и статусе судей.

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Предусмотрено, что система местных судов продолжит работу в прежнем виде до принятия закона о ее изменении, но не позже 1 января 2022 года.

Проект закона был подан еще в конце августа 15 депутатами, большинство из которых — из фракции "Слуга народа".

Напомним, 25 октября в Украине прошли местные выборы, закрепившие новое административно-территориальное деление на 1469 местных общин  (вне Крыма) и 136 районов вместо 490. Сами выборы прошли лишь в 119 райсоветов и 1438 советов общин на подконтрольной Украине территории.

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