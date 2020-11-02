Политика 1 час назад

В "Слуге народа" подали законопроект о лишении финансирования КСУ

Нардеп считает, что полезнее будет направить отобранные у КС деньги на дотирование школ на линии фронта

Фото: пресс-служба КС Фото: пресс-служба КС
Фото: пресс-служба КС

Депутат Верховной Рады Галина Янченко ("Слуга народа") подала 2 ноября в парламент законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год в части лишения Конституционного суда финансирования "до обновления этого органа". Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Я лично считаю, что мы не должны за счет налогоплательщиков содержать орган, который систематически сносит антикоррупционное законодательство и разрушает репутацию Украины в глазах всего цивилизованного мира. 109 млн грн, оставшиеся неиспользованными, предлагаю направить на более социально полезные нужды, например субвенцию учебным заведениям на линии разграничения", — написала нардеп.

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Судя по данным на сайте парламента, законопроект получил регистрационный №4308.

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Напомним, конфликт вокруг КС возник из-за его решения от 27 октября о неконституционности ряда положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников.

Президент Владимир Зеленский в ответ предложил распустить решением Верховной Рады нынешний состав КС и признать его решение ничтожным, что, однако, невозможно по существующему законодательству.

В свою очередь, правящая партия "Слуга народа" выпустила заявление с угрозами, что если судьи КС не уйдут в отставку добровольно, "их судьбу решит улица", хотя сам президент перед этим называл такой сценарий недопустимым.

2 ноября в СМИ появилось аудиообращение Зеленского, где он недвусмысленно намекает на возможность "жесткого ответа общества" на решение КС, которое приведет к кровопролитию.

Отметим также, что сам КС решил оградиться дополнительными металлическими решетками в ответ на угрозы решить конфликт с помощью "улицы".

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