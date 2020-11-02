Политика 60 минут назад

Ответ улице: КСУ решил оградиться металлическими решетками после акции 30 октября

В суде буквально восприняли угрозы своей безопасности

Конституционный суд. Фото: Нацагентство по предотвращению коррупции Конституционный суд. Фото: Нацагентство по предотвращению коррупции
Конституционный суд. Фото: Нацагентство по предотвращению коррупции

Конституционный суд 30 октября заключил соглашение с ООО "Трейд тулс" на установку металлических решеток на окна и двери первого этажа здания суда по улице Жилянской, 14 в Киеве. Информация о соответствующем соглашении появилась в системе ProZorro.

На работы по установке ограждений, монтажу поручней и защитных средств суд потратит 48,8 тысячи грн. Срок оказания услуг — до 31 декабря текущего года.

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Открытого тендера при этом не проводилось, поскольку сумма сделки ниже установленного для этого порога в 50 тысяч грн. Временем публикации информации о ней значится 16:12 30 октября.

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Напомним, что утром в этот день под зданием КС прошла акция "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов", устроенная организациями "Центр противодействия коррупции", "Автомайдан", "Фундация DEJURE" и "Движение сопротивления капитуляции". Собравшиеся, в частности, забросили через забор суда шины и дымовые шашки.

Недовольство пришедших на акцию было вызвано принятым 27 октября решением КС о признании неконституционными ряда положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников.

Решение спровоцировало правовой и политический кризис, в том числе скандальную инициативу президента Владимира Зеленского распустить решением Верховной Рады нынешний состав КС и признать его решение ничтожным, что невозможно по существующему законодательству.

В свою очередь, правящая партия "Слуга народа" выпустила заявление с угрозами, что если судьи КС не уйдут в отставку добровольно, "их судьбу решит улица", хотя Зеленский перед этим назвал такой сценарий недопустимым.

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