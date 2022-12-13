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Верховна Рада проголосувала за ліквідацію ОАСК
Верховна Рада на засіданні 13 грудня ухвалила в цілому законопроекти про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва і утворення Київського міського окружного адміністративного суду.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Рада проголосувала №5369 щодо ліквідація ОАСК та №5370 про утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Обидва в цілому", - повідомив він.
Раніше комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні та в цілому законопроєкти про ліквідацію ОАСК та утворення Київського міського окружного адміністративного суду.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ще у квітні 2021 року вніс до Верховної Ради проект закону "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду". Документ передбачає, що ОАСК припиняє здійснення правосуддя з дня набрання чинності законом.