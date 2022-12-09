США ввели санкції проти голови ОАСК Вовка

США запровадили санкції проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка і двох його найближчих родичів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.

Як зазначається, Державний департамент вносить Вовка у санкційний список "за вимагання хабара в обмін на втручання в судові та інші публічні процеси".

Нові санкції запроваджено з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією та напередодні Міжнародного дня прав людини. До фігурантів списку застосовуються фінансові санкції на основі Глобального закону Магнітського, який передбачає покарання для людей, причетних до масштабної корупції, та передбачає візові обмеження.

Нагадаємо, НАБУ ще у 2020 році повідомило про підозру судді Вовку. Його підозрюють у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.

Також НАБУ оприлюднило записи розмов судді Вовка про "захоплення влади".