США ввели санкции против главы ОАСК Вовка

США ввели санкции против главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и двух его ближайших родственников.

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Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Как отмечается, Государственный департамент вносит Вовка в санкционный список "за вымогательство взятки в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы".

Новые санкции введены по случаю Международного дня борьбы с коррупцией и в преддверии Международного дня прав человека. К фигурантам списка применяются финансовые санкции на основе Глобального закона Магнитского, который предусматривает наказание для людей, причастных к масштабной коррупции, и предусматривает визовые ограничения.

Напомним, НАБУ еще в 2020 году сообщило о подозрении судье Вовку. Он подозревается в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

Также НАБУ обнародовало записи разговоров судьи Вовка о "захвате власти".