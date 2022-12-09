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США ввели санкции против главы ОАСК Вовка
США ввели санкции против главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и двух его ближайших родственников.
Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.
Как отмечается, Государственный департамент вносит Вовка в санкционный список "за вымогательство взятки в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы".
Новые санкции введены по случаю Международного дня борьбы с коррупцией и в преддверии Международного дня прав человека. К фигурантам списка применяются финансовые санкции на основе Глобального закона Магнитского, который предусматривает наказание для людей, причастных к масштабной коррупции, и предусматривает визовые ограничения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, НАБУ еще в 2020 году сообщило о подозрении судье Вовку. Он подозревается в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.
Также НАБУ обнародовало записи разговоров судьи Вовка о "захвате власти".