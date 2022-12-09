Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

США ввели санкции против главы ОАСК Вовка

США ввели санкции против главы ОАСК Вовка

США ввели санкции против главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и двух его ближайших родственников.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Как отмечается, Государственный департамент вносит Вовка в санкционный список "за вымогательство взятки в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы".

Новые санкции введены по случаю Международного дня борьбы с коррупцией и в преддверии Международного дня прав человека. К фигурантам списка применяются финансовые санкции на основе Глобального закона Магнитского, который предусматривает наказание для людей, причастных к масштабной коррупции, и предусматривает визовые ограничения.

Напомним, НАБУ еще в 2020 году сообщило о подозрении судье Вовку. Он подозревается в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

Также НАБУ обнародовало записи разговоров судьи Вовка о "захвате власти".

Автор:
Нина Комащенко