Комітет рекомендує Раді ухвалити законопроєкт про ліквідацію ОАСК

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендує парламенту ухвалити в першому читанні та в цілому законопроєкти про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) та утворення Київського міського окружного адміністративного суду.

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Про це повідомив член комітету, народний депутат Роман Бабій.

"Розглянули на комітеті законопроекти, присвячені ліквідації Окружного адміністративного суду Києва та утворенню Київського міського окружного адміністративного суду - № 5369 та 5370. Більшістю голосів рекомендували прийняти їх у першому читанні та в цілому. Очікуємо розгляду в залі найближчим часом", - повідомив він.

Крім цього, за його словами, рекомендовано призначити народного депутата Максима Дирдина постійним представником Верховної Ради у Конституційному Суді України.

При цьому "Центр протидії корупції" повідомляє, що депутати, які раніше були членами фракції "Опозиційна платформа - За життя", зривають голосування за ці законопроекти.

"Російська агентура з ОПЗЖ рятує російську агентуру з ОАСК, зриваючи голосування законопроєкту про ліквідацію суду Вовка в цілому. Ми назвемо ім‘я кожного депутата, який це робить. Ми донесемо імена цих потвор до кожного, хто зі зброєю в руках захищає Україну", - йдеться у повідомленні.

Видання LB.ua з посиланням на джерела у Верховній Раді повідомляє, що парламент на найближчому засіданні планує ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва і створить замість нього Київський міський окружний адміністративний суд.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ще у квітні 2021 року вніс до Верховної Ради проект закону "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду". Документ передбачає, що ОАСК припиняє здійснення правосуддя з дня набрання чинності законом.

Зазначимо, що з 14 квітня фракція ОПЗЖ призупинила роботу через рішення Ради національної безпеки та оборони про призупинення діяльності низки партій, яке в подальшому вилилося у судову заборону партію за позовом Міністерства юстиції.

Натомість ще 21 квітня у Раді було оголошено про створення нової депутатської групи "Платформа за життя та мир", до якої увійшли лише колишні члени фракції ОПЗЖ, хоча й далеко не всі. Частина членів колишньої фракції у травні увійшли в новостворену групу "Відновлення України", як і окремі виключені до того з фракції "Слуга народу" нардепи.