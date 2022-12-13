Комитет рекомендует Раде принять законопроект о ликвидации ОАСК

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует парламенту принять в первом чтении и в целом законопроекты о ликвидации Окружного административного суда Киева (ОАСК) и создании Киевского городского окружного административного суда.

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Об этом сообщил член комитета, народный депутат Роман Бабий.

"Рассмотрели на комитете законопроекты, посвященные ликвидации Окружного административного суда Киева и образованию Киевского городского окружного административного суда – № 5369 и 5370. Большинством голосов рекомендовали принять их в первом чтении и в целом. Ожидаем рассмотрения в зале в ближайшее время", - сообщил он.

Кроме того, по его словам, рекомендовано назначить народного депутата Максима Дирдина постоянным представителем Верховной Рады в Конституционном Суде Украины.

При этом "Центр противодействия коррупции" сообщает, что депутаты, ранее являвшиеся членами фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", срывают голосование за эти законопроекты.

"Российская агентура из ОПЗЖ спасает российскую агентуру из ОАСК, срывая голосование законопроекта о ликвидации суда Вовка в целом. Мы назовем имя каждого депутата, который это делает. Мы донесем имена этих чудовищ до каждого, кто с оружием в руках защищает Украину" , – говорится в сообщении.

Издание LB.ua со ссылкой на источники в Верховной Раде сообщает, что парламент на ближайшем заседании планирует ликвидировать Окружной административный суд Киева и создаст вместо него Киевский городской окружной административный суд.

Напомним, президент Владимир Зеленский еще в апреле 2021 года внес в Верховную Раду проект закона "О ликвидации Окружного административного суда Киева и создании Киевского городского окружного административного суда". Документ предусматривает, что ОАСК прекращает осуществление правосудия со дня вступления в силу закона.

Отметим, что с 14 апреля фракция ОПЗЖ приостановила работу по решению Совета национальной безопасности и обороны о приостановлении деятельности ряда партий, которое в дальнейшем вылилось в судебный запрет партию по иску Министерства юстиции.

Еще 21 апреля в Раде было объявлено о создании новой депутатской группы "Платформа за жизнь и мир", в которую вошли бывшие члены фракции ОПЗЖ.