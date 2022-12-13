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Верховная Рада проголосовала за ликвидацию ОАСК

Верховная Рада проголосовала за ликвидацию ОАСК

Верховная Рада на заседании 13 декабря приняла в целом законопроекты о ликвидации Окружного административного суда Киева и создании Киевского городского окружного административного суда.

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Рада проголосовала №5369 по ликвидации ОАСК и №5370 о создании Киевского городского окружного административного суда. Оба в целом", - сообщил он.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в первом чтении и в целом законопроекты о ликвидации ОАСК и создании Киевского городского окружного административного суда.

Напомним, президент Владимир Зеленский еще в апреле 2021 года внес в Верховную Раду проект закона "О ликвидации Окружного административного суда Киева и создании Киевского городского окружного административного суда". Документ предусматривает, что ОАСК прекращает осуществление правосудия со дня вступления в силу закона.

Автор:
Нина Комащенко