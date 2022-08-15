Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя за своєю квотою

Верховна Рада обрала обох членів Вищої ради правосуддя за своєю квотою, якими стали Микола Мороз та Роман Маселко. Відповідні проекти постанов №7674 та №7675 були прийняті парламентом в понеділок за результатом голосування про обрання кандидатів за списком, визначеним за підсумками рейтингового голосування.

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За таке рішення проголосувало 258 нардепів, однак 22 утрималися, а 73 з зареєстрованих депутатів не голосували взагалі. Зокрема, жодного голосу "за" не дала група "Довіра", група "За майбутнє" дала лише два голоси, а "Відновлення України" - один.

Перед цим за кандидатуру Мороза проголосував 291 депутат, за Маселка - 203. Кандидатуру адвоката та колишнього інспектора ВРП Віталія Талька підтримали лише 79 нардепів, а кандидатуру судді Олени Заічко - 137.

Маселко очолював Раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро, був членом Громадської ради доброчесності, адвокат ГО "Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан".

Мороз є кандидатом юридичних наук, доцентом, працював на кафедрі цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

ВРП ж є важливим органом, що покликаний забезпечувати незалежності судової влади. Зокрема, рада має повноваження вносити подання про призначення суддів, ухвалює рішення щодо дисциплінарної відповідальності суддів, про тимчасове відсторонення судді, надає згоду на затримання та арешт суддів, схвалює переведення суддів між судами, погоджує перерозподіл бюджету між судами, призначає та звільняє голову Державної судової адміністрації та його заступників тощо.

Цей орган складається з 21 члена, з яких 10 обирає з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох - призначає президент, двох - обирає Рада, двох - обирає з’їзд адвокатів України, двох - обирає всеукраїнська конференція прокурорів, двох - обирає з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Зазначимо, що ще 8 листопада 2021 року завершилось формування складу Етичної ради, яка має перевіряти на доброчесність членів ВРП, і була створена замість ліквідованої Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП.

Однак сама ВРП вважає Етичну раду антикоституційним органом і звернулася з цього приводу до Конституційного суду. 9 лютого 2022 року більшість членів ВРП заявили, що готові достроково скласти повноваження, після того, як Етична рада ініціювала оцінювання одночасно 14 чинних членів ВРП з 15, які були на посадах (ще 6 місць залишалися вакантними). 22 лютого пішли з посад відразу 10 членів ВРП, через що цей орган втратив кворум і досі не може працювати.

Джерело фото: ua.depositphotos.com