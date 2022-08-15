Рада избрала двух членов Высшего совета правосудия по своей квоте

Верховная Рада избрала обоих членов Высшего совета правосудия по своей квоте, которыми стали Николай Мороз и Роман Маселко. Соответствующие проекты постановлений №7674 и №7675 были приняты парламентом в понедельник по результатам голосования по избранию кандидатов по списку, определенному по итогам рейтингового голосования.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

За такое решение проголосовало 258 нардепов, однако 22 воздержались, а 73 из зарегистрированных депутатов не голосовали вообще. В частности, ни одного голоса "за" не дала группа "Доверие", группа "За будущее" дала всего два голоса, а "Восстановление Украины" - один.

Перед этим за кандидатуру Мороза проголосовал 291 депутат, за Маселко – 203. Кандидатуру адвоката и бывшего инспектора ВРП Виталия Талько поддержали только 79 нардепов, а кандидатуру судьи Елены Заичко – 137.

Маселко возглавлял Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро, был членом Общественного совета доброчестности, адвокатом ОО Всеукраинское объединение "Автомайдан".

Мороз является кандидатом юридических наук, доцентом, работал на кафедре гражданского права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

ВСП же является важным органом, призванным обеспечивать независимость судебной власти. В частности, совет имеет полномочия вносить представление о назначении судей, принимает решения по дисциплинарной ответственности судей, о временном отстранении судей, дает согласие на задержание и арест судей, одобряет перевод судей между судами, согласовывает перераспределение бюджета между судами, назначает и увольняет главу Государственной судебной администрации и его заместителей и так далее.

Этот орган состоит из 21 члена, из которых 10 избирает съезд судей Украины из числа судей или судей в отставке, двоих – назначает президент, двоих – избирает Рада, двоих – избирает съезд адвокатов Украины, двоих – избирает всеукраинская конференция прокуроров, двух – избирает съезд представителей юридических вузов и научных учреждений.

Отметим, что еще 8 ноября 2021 завершилось формирование состава Этического совета, который должен проверять на доброчестность членов ВСП и был создан вместо ликвидированной Комиссии по вопросам добродетели и этики при ВСП.

Однако сам ВСП считает Этический совет антикоституционным органом и обратился по этому поводу в Конституционный суд. 9 февраля 2022 года большинство членов ВСП заявили, что готовы досрочно сложить полномочия, после того, как Этический совет инициировал оценивание одновременно 14 действующих членов ВСП из 15 находившихся на должностях (еще 6 мест оставались вакантными). 22 февраля ушли с должностей сразу 10 членов ВСП, из-за чего этот орган потерял кворум и до сих пор не может работать.

Источник фото: ua.depositphotos.com