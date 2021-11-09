Состав Этического совета при ВСП утвержден автоматически: кто в него вошел

Состав Этического совета при Высшем совете правосудия сформирован: со стороны судей Украины в него вошли судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун и судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В свою очередь, со стороны иностранных экспертов в совет избраны судья Верховного суда штата Массачусетс (США) в отставке Роберт Корди, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер и бывший генеральный прокурор Эстони Лавли Перлинг.

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"Я надеюсь, что Этический совет начнет свою работу как можно быстрее. Несмотря на значительное сопротивление, нам удалось приступить к важнейшему этапу инициированных мной изменений в судебной системе. Формирование добропорядочных Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины поможет восстановить доверие украинцев к судебной власти и обеспечить дальнейшую очистку системы", — отметил президент Владимир Зеленский.

Напомним, что данный совет призван устанавливать соответствие кандидатов в члены ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности. Его состав был сформирован в соответствии с законом, принятым 14 июля 2021 года.

Международные и иностранные организации определили список международных экспертов-кандидатов в Этический совет еще 10 сентября 2021 года, а Совет судей Украины — 2 ноября.

В течение шести месяцев со дня его образования Этический совет также должен осуществить единоразовую оценку соответствия критериям профессиональной этики и добропорядочности членов ВСП (кроме председателя Верховного суда), избранных или назначенных на должность до вступления в силу упомянутого закона от 14 июля, то есть до 5 августа.

Отметим, что в соответствии с нынешней редакцией закона о ВСП, если его председатель не назначает членов Этического совета в определенный срок (пять дней после окончания срока на внесение списков кандидатов), три первых кандидата из списка Совета судей Украины и из перечня от международных и иностранных организаций считаются назначенными автоматически.

При этом 8 ноября ВСП заявил, что назначать членов Этического совета он не будет — как из-за отсутствия сейчас главы ВСП, который по закону должен осуществлять назначение, так и из-за того, что ВСП в принципе считает неконституционным нововведение об упомянутой проверке Этического совета и его праве инициировать после нее увольнение членов ВСП.

"ВСП в своем консультативном заключении не поддержал предложенные законодателем новеллы, учитывая сомнение в их конституционности. После вступления в силу закона совет обратился в Верховный суд как субъект права на конституционное представление о конституционности отдельных положений законов", — отметили в ВСП.

8 октября пленум Верховного суда решил обратиться в Конституционный суд с соответствующим представлением, а 3 ноября КС открыл производство по этому делу.

Соответственно, если бы даже председатель у ВСП был, он автоматически подверг бы себя риску непрохождения проверки Этического совета, который сам и должен назначить.

"Если бы председатель ВСП был избран и утвердил состав Этического совета, он не смог бы пройти проверку из-за конфликта интересов. Такая ситуация нарушает принцип равенства членов ВСП. Во избежание осложнений относительно функционирования Этического совета, возникших из-за несовершенства законодательного регулирования, вопрос формирования первого состава Этического совета должен решаться в соответствии с действующим законодательством", — заявили в ВСП.