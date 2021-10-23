Кто займется очищением судебной системы: избрали кандидатов в Этический совет ВСП

Совет судей Украины (ССУ) определился с кандидатами в Этический совет Высшего совета правосудия (ВСП). Этот совет будет отвечать за очищение ВСП и эффективность судебной реформы.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета судей Украины.

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Члены Совета судей Украины проголосовали за включение в бюллетеней восьми кандидатов. Так, в Этический совет Высшего совета правосудия выбрали судью в отставке Владимира Сиверина, судью Киевского апелляционного суда Юрия Трясуна и судей Верховного Суда Украины Льва Кишакевича и Татьяну Чумаченко.

Отметим, что Этический совет Высшего совета правосудия является основной частью судебной реформы и должна обеспечить очистку судебной системы.

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Без одобрения совета невозможно назначить или перевести судью, поэтому недобросовестных членов в составе Высшего совета правосудия быть не должно.

В тоже время, в Центре противодействия коррупции заявили, что "минимум двое из делегированных Советом судей кандидатов в Этический совет имеют сомнительную репутацию и явно не соответствуют критериям добропорядочности".

Согласно декларации родственных связей судьи Юрия Трясуна за 2016 год, его родной брат Павел Трясун минимум с 2012 года занимал должность командира полка милиции особого назначения "Беркут" в Киевской области.

В 2011 году Павел Трясун получил 20 тысяч грн поощрения "ко Дню милиции", сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные тайной бухгалтерии Януковича, найденной в Межигорье.

В 2016 году Юрий Трясун в составе коллегии судей освободил от содержания под стражей "беркутовца" Александра Белова, обвиняемого в убийствах в Крепостном переулке в Киеве 18 февраля 2014 года.

Мотивом участия в конкурсе судья Трясун назвал пожелания коллег.

По информации Фонда DEJURE судья Владимир Сиверин неоднократно принимал произвольные решения. А руководитель аппарата суда жаловалась на то, что во главе суда Сиверин "оказывал давление на работников суда" и подстрекал к незаконным действиям, вмешательству в автоматизированную систему распределения дел.

"Совет судей почти два месяца игнорировала прямую норму Закона, не делегировав представителей в Этический совет, что заблокировало судебную реформу", — подчеркнули в Центре противодействия коррупции.

Теперь же Высший совет правосудия обязан до 28 октября сформировать Этический совет, который уже в начале ноября сможет начать свою работу.

"Судебной реформе в Украине — быть. Мафии в мантиях не удалось сорвать очистку системы, чего они так старались избежать, даже нарушая прямую норму закона. Несмотря на то, что Совет судей делегировал негодных судей, решающее решение будет все же за уважаемыми международными экспертами, что позволит этому органу выполнить свою задачу — очистить и качественно обновить Высший совет правосудия", — комментирует эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик.

Ранее международные организации, оказывающие Украине помощь в сфере судебной реформы и противодействия коррупции, уже делегировали экспертов к Этический совет.

"Представленные эксперты — элита судебной и юридической систем США и ЕС, например судьи Верховных судов крупнейших штатов США, генпрокур Эстонии и крупнейшей федеральной земли Германии, министр юстиции и МВД Словении", — подчеркнули в Центре противодействия коррупции.

Этическая совет будет оценивать на добродетель всех кандидатов в Высший совет правосудия независимо от субъекта назначения (избрания), то есть судей, адвокатов, прокуроров и тому подобное.

"Ни одно решение Этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали минимум двое международных экспертов, а в ситуации равного распределения голосов преобладать буде именно голос международных экспертов", — говорится в сообщении Центра противодействия коррупции.