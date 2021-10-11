Украинцы смогут узнать, кто подал на них в суд, еще до получения повестки

С 11 октября сервис по мониторингу госреестров Опендатабот будет уведомлять пользователей о состоянии рассмотрения их судебных дел, а также отклоненных исках. Об этом говорится в сообщении сервиса.

"С 11 октября украинцы смогут получать автоматические уведомления о состоянии рассмотрения их судебных дел. Сообщение — не только о делах, по которым было открыто производство, но также и об отклоненных исках — будут рассылаться через Опендатабот", — говорится в сообщении.

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В частности, по данным Опендатабот, каждый день в Украине в суд поступает почти 10 тысяч исковых заявлений. Далеко не все они будут рассмотрены и приняты. Многие из исков, отклоненных по разным причинам, через некоторое время будут поданы снова.

Но ответчик о результате всех этих действий узнает, только когда по почте придет повестка в суд. Либо не узнает, ведь половина украинских судов не обеспечена средствами на отправку корреспонденции, и поэтому не сможет вовремя явиться на судебное заседание.

"Оперативное получение человеком информации о попытке подать на него в суд удобно тем, что позволяет ответчику подробно подготовиться к первому заседанию. После принятия иска Опендатабот будет информировать пользователя о всех дальнейших изменениях в судебном деле: "назначено заседание", "принято решение", "подана апелляция" и т.п.", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мониторинг дел в Опендатабот бесплатный для украинцев.Чтобы не пропустить информацию о направленных в суд исках и даты судебных заседаний, можно подписаться на оповещения от Опендатабот.

Напомним, Владимир Зеленский пообещал украинцам "суд в смартфоне". Президент намерен завершить судебную реформу в Украине за время своей каденции.

Также 28 сентября на базе Государственной судебной администрации Украины (ГСАУ) презентовали мобильное приложение "еСуд", благодаря которому с помощью смартфона можно воспользоваться судебными услугами.