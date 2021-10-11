Общество 1 час назад

Украинцы смогут узнать, кто подал на них в суд, еще до получения повестки

Опендатабот будет информировать пользователей даже о тех исках к ним, которые были отклонены

Украинцы смогут узнать, кто подал на них в суд Украинцы смогут узнать, кто подал на них в суд
Украинцы смогут узнать, кто подал на них в суд

С 11 октября сервис по мониторингу госреестров Опендатабот будет уведомлять пользователей о состоянии рассмотрения их судебных дел, а также отклоненных исках. Об этом говорится в сообщении сервиса.

"С 11 октября украинцы смогут получать автоматические уведомления о состоянии рассмотрения их судебных дел. Сообщение — не только о делах, по которым было открыто производство, но также и об отклоненных исках — будут рассылаться через Опендатабот", — говорится в сообщении.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, по данным Опендатабот, каждый день в Украине в суд поступает почти 10 тысяч исковых заявлений. Далеко не все они будут рассмотрены и приняты. Многие из исков, отклоненных по разным причинам, через некоторое время будут поданы снова.

Но ответчик о результате всех этих действий узнает, только когда по почте придет повестка в суд. Либо не узнает, ведь половина украинских судов не обеспечена средствами на отправку корреспонденции, и поэтому не сможет вовремя явиться на судебное заседание.

Читайте также:
"Нет денег даже на конверты". Почему из судов массово увольняются люди и чем это грозит

"Оперативное получение человеком информации о попытке подать на него в суд удобно тем, что позволяет ответчику подробно подготовиться к первому заседанию. После принятия иска Опендатабот будет информировать пользователя о всех дальнейших изменениях в судебном деле: "назначено заседание", "принято решение", "подана апелляция" и т.п.", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мониторинг дел в Опендатабот бесплатный для украинцев.Чтобы не пропустить информацию о направленных в суд исках и даты судебных заседаний, можно подписаться на оповещения от Опендатабот.

Напомним, Владимир Зеленский пообещал украинцам "суд в смартфоне". Президент намерен завершить судебную реформу в Украине за время своей каденции.

Также 28 сентября на базе Государственной судебной администрации Украины (ГСАУ) презентовали мобильное приложение "еСуд", благодаря которому с помощью смартфона можно воспользоваться судебными услугами.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Экс-глава США Трамп подал в суд на Twitter: хочет вернуть себе заблокированный аккаунт
Экс-глава США Трамп подал в суд на Twitter: хочет вернуть себе заблокированный аккаунт
"Всякое может быть": Разумков допустил свое изгнание из Рады
"Всякое может быть": Разумков допустил свое изгнание из Рады
Суд отменил "переименование" кандидата в округе №197 в "двойника" кандидата "Слуги народа"
Суд отменил "переименование" кандидата в округе №197 в "двойника" кандидата "Слуги народа"
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Нидерландах запустили прототип крупнейшей в мире ветряной турбины

  3. Аудит государственного коневодства выявил нарушений на 3 млрд грн

  4. Россию обвинили в краже формулы для вакцины "Спутник V"

  5. В Запорожской области рейдеры с оружием атаковали фермерское хозяйство: полиция вмешалась

Ивент
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
На заході будуть присутні HR-директори топових українських компаній, які зможуть поділитись актуальними вакансіями та за необхідності провести інтерв’ю на місці
Загрузка...