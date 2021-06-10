Политика 30 минут назад

Высший совет правосудия уволил двух судей, давших Стерненко условный срок

Кроме них в отставку подали еще трое служителей Фемиды

Фото: Facebook-страница Сергея Стерненко Фото: Facebook-страница Сергея Стерненко
Фото: Facebook-страница Сергея Стерненко

Высший совет правосудия 10 июня уволил пять подавших в отставку судей, включая двух судей Одесского апелляционного суда Альбину Кадегроб и Вадима Прибылова. Об этом говорится в сообщении ВСП.

Также уволены судья Хозяйственного суда Кировоградской области Людмила Вавренюк, судья Тальновского райсуда Черкасской области Александра Фролова и судья Николаевского райсуда Львовской области Игорь Карбовник.

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Кадегроб и Прибылов входили в коллегию из трех судей, рассматривавших апелляцию на приговор Приморского райсуда Одессы бывшим активистам "Правого сектора" Сергею Стерненко и Руслану Демчуку за похищение в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича.

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В итоге судьи хотя и подтвердили вину подсудимых в похищении, освободили их от наказания ввиду истечения сроков давности. Приговор в части совершения ими разбоя суд решил вообще отменить за недоказанностью.

По третьей статье обвинения — о хранении оружия и боеприпасов — Стерненко дали три года лишения свободы с испытательным сроком в один год, при этом суд признал боеприпасом лишь один найденный при обыске у обвиняемого патрон — калибра 5,45 мм, а пистолет и семь патронов калибра 9 мм из приговора исключил.

Сам же Стерненко накануне написал на своей странице в Facebook, что считает отставки одесских судей связанными "с бешеным давлением на них".

"Фактически мое дело для них было едва ли не последним. Видимо, от них требовали меня посадить, но судьи не захотели идти на такой беспредел. Поэтому, совершив беспредел меньший (год условно за 1 патрон), решили уйти", — заявил он.

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