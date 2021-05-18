Скандальную судью Царевич окончательно оправдали за решения по "Автомайдану"

Киевский апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор скандальной судье Оксане Царевич.

В частности, ее действия в 2014 году признаны законными, сообщает адвокат Роман Маселко в Facebook.

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По его словам, в деле Царевич суд пришел к выводу, что ее решения по делам активистов "Автомайдана" в 2014 году не были преступлением.

"Сама Царевич в своем последнем слове снова подчеркнула, что все ее решения … были законными", — отметил Маселко.

При этом он подчеркнул, что 25 мая вопрос о жалобах на Царевич по делам Майдана будет рассматривать Высший совет правосудия.

Напомним, в марте Верховный суд Украины отменил увольнение судьи Царевич, после чего она вернулась в штат Печерского районного суда Киева.

Как известно, ее уволили в 2016 году указом тогдашнего президента Петра Порошенко. Основанием для уголовного преследования судьи Царевич стали ее решения в начале 2014 года, которыми она лишила водительских прав участников "Автомайдана".

Однако в июне 2020 года Шевченковский райсуд Киева признал ее невиновной в вынесении неправосудных решений.

Как сообщалось, 11 июня 2020 года Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры.