Происшествия 40 минут назад

Скандальную судью Царевич окончательно оправдали за решения по "Автомайдану"

Ее действия в 2014 году признаны законными

Оксана Царевич. Скриншот из видео заседания суда Оксана Царевич. Скриншот из видео заседания суда
Оксана Царевич. Скриншот из видео заседания суда

Киевский апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор скандальной судье Оксане Царевич.

В частности, ее действия в 2014 году признаны законными, сообщает адвокат Роман Маселко в Facebook.

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По его словам, в деле Царевич суд пришел к выводу, что ее решения по делам активистов "Автомайдана" в 2014 году не были преступлением.

"Сама Царевич в своем последнем слове снова подчеркнула, что все ее решения … были законными", — отметил Маселко.

При этом он подчеркнул, что 25 мая вопрос о жалобах на Царевич по делам Майдана будет рассматривать Высший совет правосудия.

Напомним, в марте Верховный суд Украины отменил увольнение судьи Царевич, после чего она вернулась в штат Печерского районного суда Киева.

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Как известно, ее уволили в 2016 году указом тогдашнего президента Петра Порошенко. Основанием для уголовного преследования судьи Царевич стали ее решения в начале 2014 года, которыми она лишила водительских прав участников "Автомайдана".

Однако в июне 2020 года Шевченковский райсуд Киева признал ее невиновной в вынесении неправосудных решений.

Как сообщалось, 11 июня 2020 года Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры.

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