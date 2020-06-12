Конституционный суд отменил ответственность судей за заведомо неправосудные приговоры

Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры.

Об этом со ссылкой на решение суда от 11 июня сообщает пресс-служба КСУ.

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"Конституционный Суд 11 июня принял решение в деле по конституционному представлению 55 народных депутатов о соответствии Конституции статьи 375 Уголовного кодекса. Этим решением суд признал неконституционной оспариваемую статью", — говорится в сообщении.

Известно, что статьей 375 УКУ установлена ​​уголовная ответственность судей за вынесение "заведомо неправосудного" приговора, решения, определения или постановления.

Авторы ходатайства отмечали, что сочетание слов "заведомо неправосудного" является оценочным, его содержание законодательно не определено, не обеспечивает прогнозируемость применения оспариваемой нормы кодекса.

По мнению нардепов, статья 375 УК противоречит принципу верховенства права, нарушает требования ряда статей Конституции.

В свою очередь КСУ пришел к выводу, что в статье 375 УКУ не установлены критерии, по которым можно определить, какой приговор, решение, постановление или постановление судьи или судей является "неправосудным", а также не раскрыто содержания сочетания слов "заведомо неправосудного", что может привести к неоднозначному пониманию состава преступления, квалификацию которого осуществлено по этой норме.

Судьи также отметили, что статья 375 УКУ должна соответствовать требованиям юридической определенности, ясности, недвусмысленности и прогнозируемости. А установление уголовной ответственности за вынесение "заведомо неправосудного" судебного решения создает риски и возможности для влияния на судей.

По мнению КСУ, конституционные предписания о независимости судей нивелируются вследствие юридической неопределенности статьи 375 УКУ.

Также суд отложил прекращение действия этой статьи на 6 месяцев. Верховная Рада должна привести нормативное регулирование, установленное этой статьей, в соответствие с Конституцией и решением КСУ.

Решение КСУ является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Ранее за неправосудное решение объявляли подозрения "судьям Майдана" Оксане Царевич, Виктору Кицюку, Павлу Вовку. А также — судье Барышевского районного суда Киевской области Елене Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении лицензии авиаперевозчика SkyUp.

Напомним, в Конституционный Суд Украины поступило представление 64 народных депутатов относительно конституционности закона о банках ("антиколомойского закона").