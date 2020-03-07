Дело Майдана: экс-главу суда подозревают в незаконных арестах майдановцев

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему главе Днепровского районного суда города Киева Владимиру Химичу.

Об этом в субботу, 7 марта, информирует hromadske.

По данным следствия, бывший глава Днепровского райсуда, а ныне адвокат, 19 февраля 2014 года организовал незаконное вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда и принятие неправосудных решений о содержании под стражей 11 незаконно задержанных участников Майдана.

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Указано, что это было сделано для предотвращения организации и дальнейшего проведения Евромайдана в Киеве.

Таким образом, теперь бывшего главу суда подозревают в таких преступлениях:

- организации вынесения судьями суда заведомо неправосудных решений;

- незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом по предварительному сговору группой лиц;

- незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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Как известно, все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое Дело Майдана, которое насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 97 человек (84 митингующих и 13 силовиков).

Напомним, в связи с тем, что с 20 ноября 2019 года органы прокуратуры потеряли следственные функции, дела Майдана перешли частично к Государственному бюро расследований, частично — к Национальному антикоррупционному бюро. В рамках ГБР был создан отдел по расследованиям дел Майдана, который возглавил Александр Буряк, занимавший ранее должность замдиректора ГБР.

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан хотел прекратить расследование преступлений во время Революции Достоинства, а также преступления бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.