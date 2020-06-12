Политика 1 час назад

КСУ проверит конституционность "антиколомойского" закона

Закон о банках обжаловали в Конституционном суде

КСУ. Фото: dt.ua КСУ. Фото: dt.ua
КСУ. Фото: dt.ua

В Конституционный Суд Украины поступило представление 64 народных депутатов относительно конституционности закона о банках ("антиколомойского закона").

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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"11 июня 2020 года в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 64 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности", его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона", — говорится в сообщении.

Согласно тексту, инициаторами представления стали народные депутаты от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко и Юлия Тимошенко.

Представление подписали, в частности, нардепы от "Батькивщины", депутатской группы "За будущее" и отдельные народные депутаты от "Слуги народа": Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк.

Как известно, законом предусматривается, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

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При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский заверил своей подписью так называемый "антиколомойский" закон о банках.

13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2571-д, который является последним условием МВФ для предоставления финансирования Украине.

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