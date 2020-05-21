Политика и экономика 1 час назад

Зеленский подписал "антиколомойский закон"

Сегодня закон подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков

Фото: 112 Украина Фото: 112 Украина
Фото: 112 Украина

Сегодня, 21 мая, Президент Украины Владимир Зеленский подписал банковский закон о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам, необходимый для утверждения программы с Международным валютным фондом.

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.

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Накануне, 21 мая, закон подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как сообщает пресс-служба главы государства, предусматривает комплекс изменений, направленных на усовершенствование деятельности банков, в частности путем укрепления корпоративного управления, и урегулирование особенностей судебного производства по делам о выводе банков с рынка.

Кроме того, законом вводятся обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленные на усовершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворение требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также усовершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка.

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Такой шаг будет способствовать надежности и стабильности банковской системы, восстановлению доверия к ней со стороны вкладчиков и кредиторов.

Кроме этого, как сообщают в пресс-службе президента, реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, завершить процедуры вывода банков с рынка / ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами.

Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2571-д, который является последним условием МВФ для предоставления финансирования Украине. Однако в этот же день в Раде зарегистрировали 2 постановления, заблокировавшие подписание закона спикером парламента и президентом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что меморандум с МВФ о новом краткосрочном кредите подпишут до конца мая.

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