В Херсонській області з 1 лютого запрацюють суди: як саме зміниться схема територіальної підсудності

З 1 лютого в Херсонській області мають запрацювати на деокупованих територіях три районні суди - Білозерський, Великоолександрівський та Нововоронцовський, а також Херсонський апеляційний суд. Відповідне розпорядження №2 було підписано 10 січня головою Верховного суду Всеволодом Князєвим.

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Згідно з документом, Білозерському райсуду будуть підсудні справи, що стосуються, окрім самого колишнього Білозерського району, також Великолепетиського, Верхньорогачицького, Горностаївського, Новотроїцького, Чаплинського районів, а також території Херсонської міськради.

За Великоолександрівським райсудом також закріплено територіальну підсудність і Бериславського, Високопільського і Генічеського райсудів, Каховського міськрайонного та Новокаховського міського судів.

В свою чергу, Нововоронцовський райсуд зможе також розглядати справи, які підсудні Іванівському, Каланчацькому, Цюрупинському, Голопристанському, Нижньосірогозькому та Скадовському райсудам.

Зазначимо, що спершу змінену внаслідок війни територіальну підсудність судів Херсонщини, які фактично перестали працювати, було визначено ще у березні 2022 року за судами Кривого Рогу та сусідніх з ним районів Дніпропетровської області.

Однак з 26 вересня схему було повністю змінено: справи, які мав би розглядати Херсонський міськсуд, віддали до Малиновського райсуду Одеси; Чаплинський, Верхньорогачицький, Горностаївський, Новотроїцький та Великолепетиський райсуди - до Київського райсуду Одеси; Скадовський, Новокаховський та Каховський суди - до Суворовського райсуду Одеси; Бериславський, Білозерський, Високопільський райсуди - до Приморського райсуду Одеси.

За Біляївським райсудом Одеської області закріпили територіальну підсудність Генічеського, Великоолександрівського та Іванівського райсудів, за Комінтернівським - Каланчацького та Цюрупинського, а за Теплодарським міськсудом - Голопристанського, Нижньосірогозького та Нововоронцовського. Справи Херсонського апеляційного суду мав розглядати Одеський апеляційний суд.

Нині ж зазначеним судам Одещини доручено забезпечити згідно з нормами закону про судоустрій і статус суддів розгляд відповідних справ, які надійшли до них до 31 січня. Натомість головам судів Херсонщини, що поновлюють роботу, доручено розробити плани реагування на надзвичайні ситуації в особливий період та забезпечити дотримання під час повітряної тривоги безпекових заходів для суддів, працівників апарату й учасників процесу.

Крім того, Верховний суд опублікував новий список місцевих судів, які не діють через війну, який буде актуальним, відповідно, з 1 лютого. Зазначимо, що територія правобережної Херсонщини була повністю деокупована ще до 11 листопада, коли звідти були виведені російські окупаційні сили. Решта території області досі знаходиться під окупацією.

Нагадаємо також, що наразі приведення системи місцевих судів у відповідність до нового адміністративно-територіального поділу України, який діє з 2020 року, Верховна Рада відклала на післявоєнний час, тому вона досі відповідає старому районному поділу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com