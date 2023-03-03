ВПЛ могут дополнительно получить 6 тыс грн: как будут выдавать деньги

Норвежский совет по делам беженцев открыл в Украине регистрацию на получение денежной помощи для внутренне перемещенных лиц и людей, проживающих в районах, пострадавших в результате боевых действий. Сумма выплаты - 6660 грн. Регистрация продлится до 20 марта.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Зарегистрироваться для получения денег можно в несколько способов:

Отправить в мессенджере WhatsApp сообщение с текстом "привет" на номер: 0 800 609 844; Через Viber, отсканировав QR-код.

Инструкция: пресс-служба Норвежского совета по делам беженцев в Украине

6660 грн будут выплачиваться по частям. В течение 3 месяцев участники программы, которые пройдут регистрацию, будут получать по 2220 грн на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек.

"В приоритете - предоставление кэш-помощи наиболее уязвимым категориям населения", - отметили в Минреинтеграции.

Выплаты будут поступать на банковский счет или посредством перевода MoneyGram для людей, у которых нет банковского счета. Для получения дополнительной информации обращайтесь по номеру горячей линии Норвежского совета: 0800302007.

Напомним, с октября 2022 года Минсоцполитики внедрило во всех регионах Украины Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС). Это позволяет централизовать назначение, начисление и выплаты внутренних переселенцев, что значительно ускорит получение помощи и решение проблемных вопросов ВПЛ.

Источник фото: ua.depositphotos.com