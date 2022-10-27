Арестованные гостиницы могут превратить в жилье для ВПО

Министерство экономики инициировало работу над созданием механизма передачи имущества, арестованного и переданного Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), в государственный баланс с целью превратить недвижимость в жилье для внутренне перемещенных лиц.

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Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Минэкономики.

Этот вопрос обсудили между собой глава ведомства Юлия Свириденко, глава комитета ВРУ по экономическому развитию Дмитрий Наталуха, председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, а также представители министерств, Фонда государственного имущества Украины, АРМА, Государственного бюро расследований (ГБР ) и другие.

В АРМА пояснили, что идея нового механизма заключается в том, что пока идет расследование до решения суда относительно арестованного и находящегося в распоряжении агентства объекта, такое имущество будет использоваться для нужд внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

"Сейчас у нас есть около 80 объектов недвижимости, которые мы можем выставлять на конкурс по поиску новых управителей. Это базы отдыха и гостиницы, за которыми следуют судебные тяжбы, они арестованы и находятся в управлении АРМА. В состав каждой гостиницы или базы отдыха может входить несколько объектов недвижимости. Обязательным условием таких конкурсов является то, что новый управляющий должен обеспечить передачу 10-20% от номерного фонда на нужды внутренне перемещенных лиц", - рассказал глава АРМА Дмитрий Жоравович .

По результатам обсуждения агентству поручили проработать вопрос о возможности установления в договорах управления активами обязанности для управляющих по передаче части активов на социальные нужды:

для размещения в безопасных регионах внутриперемещенных лиц;

для реабилитации военнослужащих;

другие социальные потребности, обусловленные последствиями военной агрессии против Украины.

На конкурсы по поиску новых управляющих с обязательным размещением на части таких объектов ВПЛ предлагается передать 5 гостиниц, 24 санатория и нежилых помещений в разных регионах Украины. В список вошли следующие комплексы:

г. Киев, Киевская область :

гостиница "Дружба";

гостиница "Турист";

станция технического обслуживания транспорта;

бюро путешествий и экскурсий;

санаторий "Октябрь" в Конче-Заспе;

оздоровительный лагерь "Переяславский";

санаторий "Дубки" (Ирпень).

Днепропетровская область :

санаторий "Курорт Орловщина";

офисное помещение.

Закарпатская область, г. Ивано-Франковск, г. Львов, г. Ужгород :

санаторий "Верховина";

санаторий "Карпатские Звезды";

гостиница-общежитие "Прикарпатье";

санаторий "Клинический санаторий Карпаты";

санаторий "Шаян";

ІІІ этаж админздания;

санаторий "Синяк";

санаторий "Солнечное Закарпатье";

санаторий "Поляна";

санаторий "Цветок Полонины";

санаторий "Моршин курорт".

Полтавская область :

база отдыха "Солнечная";

туристическая гостиница "Кремень";

улишний пансионат "Новые Санжары";

нежилые помещения.

Винницкая область :

санаторий "Хмельницк".

Одесская область :

санаторий "им. Пирогова";

санаторий "Горького";

санаторий "Залив";

санаторий "Каролино-Бугаз".

Донецкая область :

санаторий "Донбасс";

санаторий "Славянский".

Николаевская область :

санаторий "Прибой";

санаторий "Очаков";

курортный отель "Роксолана".

Ранее стало известно, что на сегодняшний день 5670 мест компактного проживания для переселенцев приютили около 1 миллиона граждан. Отметим, с октября Кабмин увеличил выплаты за убежище переселенцев. до 900 гривен в месяц.

Также все внутренние переселенцы, которые пытались оформить государственную помощь до 30 апреля через приложение "Действие", но не получили ее, смогут повторно подать заявку до 1 декабря.