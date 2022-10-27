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Арестованные гостиницы могут превратить в жилье для ВПО
Министерство экономики инициировало работу над созданием механизма передачи имущества, арестованного и переданного Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), в государственный баланс с целью превратить недвижимость в жилье для внутренне перемещенных лиц.
Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Минэкономики.
Этот вопрос обсудили между собой глава ведомства Юлия Свириденко, глава комитета ВРУ по экономическому развитию Дмитрий Наталуха, председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, а также представители министерств, Фонда государственного имущества Украины, АРМА, Государственного бюро расследований (ГБР ) и другие.
В АРМА пояснили, что идея нового механизма заключается в том, что пока идет расследование до решения суда относительно арестованного и находящегося в распоряжении агентства объекта, такое имущество будет использоваться для нужд внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Сейчас у нас есть около 80 объектов недвижимости, которые мы можем выставлять на конкурс по поиску новых управителей. Это базы отдыха и гостиницы, за которыми следуют судебные тяжбы, они арестованы и находятся в управлении АРМА. В состав каждой гостиницы или базы отдыха может входить несколько объектов недвижимости. Обязательным условием таких конкурсов является то, что новый управляющий должен обеспечить передачу 10-20% от номерного фонда на нужды внутренне перемещенных лиц", - рассказал глава АРМА Дмитрий Жоравович .
По результатам обсуждения агентству поручили проработать вопрос о возможности установления в договорах управления активами обязанности для управляющих по передаче части активов на социальные нужды:
- для размещения в безопасных регионах внутриперемещенных лиц;
- для реабилитации военнослужащих;
- другие социальные потребности, обусловленные последствиями военной агрессии против Украины.
На конкурсы по поиску новых управляющих с обязательным размещением на части таких объектов ВПЛ предлагается передать 5 гостиниц, 24 санатория и нежилых помещений в разных регионах Украины. В список вошли следующие комплексы:
г. Киев, Киевская область :
- гостиница "Дружба";
- гостиница "Турист";
- станция технического обслуживания транспорта;
- бюро путешествий и экскурсий;
- санаторий "Октябрь" в Конче-Заспе;
- оздоровительный лагерь "Переяславский";
- санаторий "Дубки" (Ирпень).
Днепропетровская область :
- санаторий "Курорт Орловщина";
- офисное помещение.
Закарпатская область, г. Ивано-Франковск, г. Львов, г. Ужгород :
- санаторий "Верховина";
- санаторий "Карпатские Звезды";
- гостиница-общежитие "Прикарпатье";
- санаторий "Клинический санаторий Карпаты";
- санаторий "Шаян";
- ІІІ этаж админздания;
- санаторий "Синяк";
- санаторий "Солнечное Закарпатье";
- санаторий "Поляна";
- санаторий "Цветок Полонины";
- санаторий "Моршин курорт".
Полтавская область :
- база отдыха "Солнечная";
- туристическая гостиница "Кремень";
- улишний пансионат "Новые Санжары";
- нежилые помещения.
Винницкая область :
- санаторий "Хмельницк".
Одесская область :
- санаторий "им. Пирогова";
- санаторий "Горького";
- санаторий "Залив";
- санаторий "Каролино-Бугаз".
Донецкая область :
- санаторий "Донбасс";
- санаторий "Славянский".
Николаевская область :
- санаторий "Прибой";
- санаторий "Очаков";
- курортный отель "Роксолана".
Ранее стало известно, что на сегодняшний день 5670 мест компактного проживания для переселенцев приютили около 1 миллиона граждан. Отметим, с октября Кабмин увеличил выплаты за убежище переселенцев. до 900 гривен в месяц.
Также все внутренние переселенцы, которые пытались оформить государственную помощь до 30 апреля через приложение "Действие", но не получили ее, смогут повторно подать заявку до 1 декабря.