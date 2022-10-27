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Категория
Общество
Дата публикации

Арестованные гостиницы могут превратить в жилье для ВПО

Арестованные гостиницы могут превратить в жилье для ВПО

Министерство экономики инициировало работу над созданием механизма передачи имущества, арестованного и переданного Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), в государственный баланс с целью превратить недвижимость в жилье для внутренне перемещенных лиц.

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Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Минэкономики.

Этот вопрос обсудили между собой глава ведомства Юлия Свириденко, глава комитета ВРУ по экономическому развитию Дмитрий Наталуха, председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, а также представители министерств, Фонда государственного имущества Украины, АРМА, Государственного бюро расследований (ГБР ) и другие.

В АРМА пояснили, что идея нового механизма заключается в том, что пока идет расследование до решения суда относительно арестованного и находящегося в распоряжении агентства объекта, такое имущество будет использоваться для нужд внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

"Сейчас у нас есть около 80 объектов недвижимости, которые мы можем выставлять на конкурс по поиску новых управителей. Это базы отдыха и гостиницы, за которыми следуют судебные тяжбы, они арестованы и находятся в управлении АРМА. В состав каждой гостиницы или базы отдыха может входить несколько объектов недвижимости. Обязательным условием таких конкурсов является то, что новый управляющий должен обеспечить передачу 10-20% от номерного фонда на нужды внутренне перемещенных лиц", - рассказал глава АРМА Дмитрий Жоравович .

По результатам обсуждения агентству поручили проработать вопрос о возможности установления в договорах управления активами обязанности для управляющих по передаче части активов на социальные нужды:

  • для размещения в безопасных регионах внутриперемещенных лиц;
  • для реабилитации военнослужащих;
  • другие социальные потребности, обусловленные последствиями военной агрессии против Украины.

На конкурсы по поиску новых управляющих с обязательным размещением на части таких объектов ВПЛ предлагается передать 5 гостиниц, 24 санатория и нежилых помещений в разных регионах Украины. В список вошли следующие комплексы:

г. Киев, Киевская область :

  • гостиница "Дружба";
  • гостиница "Турист";
  • станция технического обслуживания транспорта;
  • бюро путешествий и экскурсий;
  • санаторий "Октябрь" в Конче-Заспе;
  • оздоровительный лагерь "Переяславский";
  • санаторий "Дубки" (Ирпень).

Днепропетровская область :

  • санаторий "Курорт Орловщина";
  • офисное помещение.

Закарпатская область, г. Ивано-Франковск, г. Львов, г. Ужгород :

  • санаторий "Верховина";
  • санаторий "Карпатские Звезды";
  • гостиница-общежитие "Прикарпатье";
  • санаторий "Клинический санаторий Карпаты";
  • санаторий "Шаян";
  • ІІІ этаж админздания;
  • санаторий "Синяк";
  • санаторий "Солнечное Закарпатье";
  • санаторий "Поляна";
  • санаторий "Цветок Полонины";
  • санаторий "Моршин курорт".

Полтавская область :

  • база отдыха "Солнечная";
  • туристическая гостиница "Кремень";
  • улишний пансионат "Новые Санжары";
  • нежилые помещения.

Винницкая область :

  • санаторий "Хмельницк".

Одесская область :

  • санаторий "им. Пирогова";
  • санаторий "Горького";
  • санаторий "Залив";
  • санаторий "Каролино-Бугаз".

Донецкая область :

  • санаторий "Донбасс";
  • санаторий "Славянский".

Николаевская область :

  • санаторий "Прибой";
  • санаторий "Очаков";
  • курортный отель "Роксолана".

Ранее стало известно, что на сегодняшний день 5670 мест компактного проживания для переселенцев приютили около 1 миллиона граждан. Отметим, с октября Кабмин увеличил выплаты за убежище переселенцев.   до 900 гривен в месяц.

Также все внутренние переселенцы, которые пытались оформить государственную помощь до 30 апреля через приложение "Действие", но не получили ее, смогут   повторно подать заявку до 1 декабря.

Автор:
Вита Молодан