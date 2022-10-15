Какие области Украины приняли больше всего переселенцев

Из-за войны внутренне перемещенными лицами стали семь миллионов жителей Украины, в том числе миллион детей.

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Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На сегодняшний день 5670 мест компактного проживания для переселенцев приютили около 1 миллиона граждан.

Лидером по числу внутренних переселенцев стал восточный регион Украины.

В Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях находится 1,9 миллиона ВПЛ.

1,7 миллиона человек избрали местом временного проживания запад Украины. Это Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская, Волынская области.

Северный регион (Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская области) принял 1,6 миллиона ВПЛ.

Центральный (Виннитчина, Черкасщина, Кировоградщина, Полтавщина) принял 1 миллион человек.

Южный (Одесса, Николаев) приютил 0,7 миллиона вынужденных переселенцев.

В Мининтеграции отметили, что сегодня продолжается эвакуация из только что освобожденных от оккупантов мест и из особо опасных регионов.

Отметим, с октября Кабмин увеличил выплаты за приют переселенцев до 900 гривен в месяц.

Также все внутренние переселенцы, которые пытались оформить государственную помощь до 30 апреля через приложение "Дія", но не получили ее, смогут повторно подать заявку до 1 декабря.