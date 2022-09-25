Прийом повторних заявок від ВПО на виплати продовжать до 1 грудня

Всі внутрішні переселенці, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок “Дія”, але не отримали її, зможуть повторно подати заявку до 1 грудня.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Планується, що відповідні законодавчі зміни Уряд затвердить найближчим часом. Варто зазначити, що наразі прийом таких заявок триває до 1 жовтня.

Нагадаємо, щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соцзахисту та написати ще одну заяву або ж надіслати її поштою.

"Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її – навіть, якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня", - зазначають у відомстві.

У разі виникнення проблем у ВПО при поданні заяв чи взятті на облік, звертайтесь до Мінреінтеграції:

15-48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань;

+38 (096) 078 84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp/ Telegram/Viber;

+38 (066) 813 62 39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО.

Нагадаємо, з 1 жовтня Мінсоцполітики впроваджує в усіх регіонах України Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІССС). Це дозволяє централізувати призначення, нарахування та виплати для внутрішніх переселенців, що значно прискорить отримання допомоги та розв'язання проблемних питань ВПО.