Прием повторных заявок от ВПЛ на выплаты продлят до 1 декабря

Все внутренние переселенцы, которые пытались оформить государственную помощь до 30 апреля через приложение "Дія", но не получили ее, смогут повторно подать заявку до 1 декабря.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Планируется, что соответствующие законодательные изменения правительство утвердит в ближайшее время. Стоит отметить, что прием таких заявок продолжается до 1 октября.

Напомним, чтобы подать повторную заявку, необходимо прийти лично в орган соцзащиты и написать еще одно заявление или же прислать его по почте.

"Органы соцзащиты обязаны принять у человека повторное заявление и рассмотреть его – даже если он сейчас не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля", - отмечают в ведомстве.

В случае возникновения проблем при подаче заявлений или взятии на учет обращайтесь в Минреинтеграцию:

15-48 – круглосуточная горячая линия по кризисным вопросам;

+38 (096) 078 84 33 – горячая линия для звонков из-за границы и с ТОТ, WhatsApp/Telegram/Viber;

+38 (066) 813 62 39 – горячая линия уполномоченного по ВПЛ.

Напомним, с 1 октября Минсоцполитики внедряет во всех регионах Украины Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС). Это позволяет централизовать назначение, начисление и выплаты внутренних переселенцев, что значительно ускорит получение помощи и решение проблемных вопросов ВПЛ.