В Украине запустили чатбот по вопросам эвакуации и оказания гумпомощи

Министерство по вопросам реинтеграции и временно оккупированных территорий Украины запустило чатбот для обращений украинцев, нуждающихся в эвакуации или гуманитарной помощи.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что чат-ботом Minre_1548_Help_Bot также смогут воспользоваться принудительно депортированные в РФ или другие страны граждане Украины, которые хотят вернуться на Родину.

Кроме того, в Минреинтеграции работает над организацией бесплатного гуманитарного эвакуационного маршрута для принудительно вывезенных в РФ украинцев по направлению Эстония – Латвия – Литва – Польша.

В ведомстве также отметили, что продолжают координировать эвакуацию населения с территорий, где ведутся боевые действия, временно оккупированных и деоккупированных территорий.

В ведомстве напомнили, что горячая линия Минреинтеграции по кризисным вопросам 15-48 работает в режиме 24/7. Также можно обратиться через мобильные приложения WhatsUpp/Telegram/Viber по номеру +38(096)0788433.

Херсонская областная военная администрация призывает жителей деоккупированных населенных пунктов региона эвакуироваться на зимний период.