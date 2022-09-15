Как оформить паспортные документы за границей беженцам и жителям временно оккупированных территорий Украины

В редакцию Delo.ua пришло письмо из временно оккупированного Крыма. Юноша писал: "Я живу в оккупированном Крыму, я хочу быть гражданином Украины, но не знаю, как получить ID карту. У меня есть свидетельство о рождении, выданное Украиной в 2003 году. Помогите, пожалуйста"! И таких историй очень много. Добавилось их и после начала полномасштабного вторжения России, когда миллионы украинцев вынужденно покинули страну. Мы попросили адвоката Татьяну Даниленко объяснить, как сегодня можно получить украинские документы тем, кто вынужденно изменил свое место жительства.

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Оформление украинских документов – актуальный вопрос для многих украинцев, вынужденно находящихся за пределами Украины во время войны. Правительство, Министерство внутренних дел Украины и Государственная миграционная служба хорошо осведомлены о этой проблеме.

И именно для ее решения 10 июня 2022 года было принято соответствующее постановление Правительства № 678, которое уже вступило в силу.

Теперь существенно расширились возможности оформления паспортных документов за пределами Украины.

Этим нормативным актом предусмотрено, что ID-карту и/или загранпаспорт украинцы смогут оформить в размещенном за пределами Украины обособленном подразделении государственного предприятия "Документ" - в центре обслуживания граждан "Паспортный сервис". Это важно, поскольку государственное предприятие "Документ" входит в сферу управления Государственной миграционной службы и является администратором Единого государственного демографического реестра

Список государств, в которых будет осуществляться принятие документов для оформления паспортов, будет определяться Государственной миграционной службой Украины по согласованию с Министерством иностранных дел.

Обслуживание посетителей производится по предварительной записи в электронную очередь.

В частности, такой центр уже в августе заработал в столице Польши Варшаве. Здесь граждане Украины могут оформить ID-карту, паспорт гражданина Украины для выезда за границу и даже воспользоваться новой услугой по оформлению обоих документов одновременно.

Перечень документов для оформления паспортных документов стандартный - как и в тех "Паспортных сервисах", которые находятся в Украине. Получить административные услуги ГТС Украины будет возможно как по предварительной записи в электронную очередь, так и без нее.

Учитывая особенности международной логистики во время военного положения, сроки оформления и выдачи паспортных документов будут составлять до 45 рабочих дней – в обычном режиме и до 20 рабочих дней – в срочном. Оплата услуг на мобильных комплексах будет производиться на месте – с помощью онлайн-сервиса. Для этого получателям услуг необходимо иметь при себе смартфон и реквизиты банковской карты (оплата наличными пока недоступна).

Таким образом, экспериментальный проект правительства позволит украинцам оформить ID-карту и загранпаспорт, находясь за пределами Украины.

Кроме того, в связи с военной агрессией РФ против Украины Кабмин также принял постановление от 28 февраля 2022 года, согласно которому с 1 марта 2022 года срок действия загранпаспортов может продлеваться на 5 лет, Граждане могут обратиться для этого в территориальные органы, подразделения ГТС, а также посольств и консульских учреждений.

Относительно граждан, имеющих свидетельства о рождении украинского образца, достигли возраста, дающего право получить паспорт, но при этом находятся на временно оккупированных территориях АР Крым, так называемых ДНР и ЛНР и других, которые уже во время военного положения стали временно не подконтрольны, получить паспортные документы можно, выехав на территорию, подконтрольную Украине.

При этом необходимо стать на учет как внутренне перемещенное лицо и получить соответствующую справку, которая позволит оформить паспортные документы.

Для получения справки ВПЛ лицам от 14 лет и старше необходимо лично обратиться с заявлением в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту фактического проживания или к уполномоченному лицу, определенному исполнительными органами сельских и поселковых советов.

От имени малолетнего ребенка (до 14 лет) обращаются родители. Если ребенок прибыл без родителей, то заявление может подать родственник, у которого проживает ребенок. Если ребенок прибыл без родственников, то заявление подает представитель органа опеки и попечительства по месту нахождения ребенка.

Во время военного положения, как и в мирное время, паспорта выдают территориальные органы и подразделения Государственной миграционной службы Украины (ДМС), размещённые на территориях, где не ведутся активные боевые действия и временные центры оформления и выдачи документов.

Документы на оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу подаются в любое подразделение миграционной службы независимо от регистрации места жительства.

Документы на оформление первого ID-паспорта представляют:

все граждане Украины – согласно регистрации места жительства; лица, зарегистрированные как ВПЛ, в соответствии с местом фактического проживания, указанным в справке ВПЛ.

Для изготовления ребенку паспорта впервые нужно подать следующие документы: свидетельство о рождении; паспорт гражданина Украины одного или двух родителей; справку о регистрации места жительства (при наличии);

ИНН, если у ребенка ИНН еще нет, его можно получить вместе с паспортом. При приеме документов ребенка сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев. Пунктом 20 Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, уничтожения паспорта гражданина Украины, утвержденного постановлением КМУ 25.03.2015 №302, определено, что документы для оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта представляются лицом или его законным представителем/уполномоченным лицом территориальному органу/территориальному подразделению ГТС, уполномоченному субъекту по месту обращения лица.

Во время действия военного положения разрешили производить первый паспорт в любом отделении ДМС по адресу фактического пребывания.