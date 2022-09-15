Як оформити паспортні документи за кордоном біженцям та жителям тимчасово окупованих територій України

До редакції Delo.ua надійшов лист з тимчасово окупованого Криму. Юнак писав: "Я живу в окупованому Криму, я хочу бути громадянином України, але не знаю, як отримати ID карту. В мене є свідотцтво про народження видане Україною 2003 року. Допоможіть, будь ласка"! І таких історій дуже багато. Додалося їх і після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли мільйони українців вимушено покинули країну. Ми попросили адвокатку Тетяну Даниленко пояснити, як сьогодні можна отримати українські документи тим, хто вимушено змінив своє місце проживання.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Оформлення українських документів - актуальне питання для багатьох українців, які вимушено перебувають за межами України під час війни. Уряд, Міністерство внутрішніх справ України та Державна міграційна служба добре обізнані з цією проблемою.

І саме для її вирішення 10 червня 2022 року було прийнято відповідну постанову Уряду № 678, що вже набула чинності.

Відтепер суттєво розширились можливості оформлення паспортних документів за межами України.

Цим нормативним актом передбачено, що ID-картку та/або закордонний паспорт українці матимуть змогу оформити у розміщеному за межами України відокремленому підрозділі державного підприємства "Документ" - у центрі обслуговування громадян "Паспортний сервіс". Це важливо, оскільки державне підприємство "Документ” належить до сфери управління Державної міграційної служби та є адміністратором Єдиного державного демографічного реєстру

Перелік держав, у яких буде здійснюватися прийняття документів для оформлення паспортів, визначатиметься Державною міграційною службою України за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Обслуговування відвідувачів здійснюється за попереднім записом в електронну чергу.

Зокрема такий центр вже в серпні запрацював у столиці Польщі Варшаві. Тут громадяни України можуть оформити ID-картку, паспорт громадянина України для виїзду за кордон і навіть скористатися новою послугою із оформлення обох документів одночасно.

Перелік документів для оформлення паспортних документів є стандартним - як і в тих "Паспортних сервісах", які знаходяться в Україні. Отримати адміністративні послуги ДМС України буде можливо як за попереднім записом в електронну чергу, так і без нього.

Враховуючи особливості міжнародної логістики під час воєнного стану, строки оформлення та видачі паспортних документів складатимуть до 45 робочих днів - у звичайному режимі та до 20 робочих днів - у терміновому. Оплата послуг на мобільних комплексах буде здійснюватися на місці - за допомогою онлайн-сервісу. Для цього отримувачам послуг необхідно мати при собі смартфон та реквізити банківської картки (оплата готівкою наразі є недоступною).

Таким чином, експериментальний проєкт уряду надасть можливість українцям оформити ID-картку та закордонний паспорт , перебуваючи за межами України

Крім того, у зв’язку з військовою агресією рф проти України Кабмін також ухвалив постанову від 28 лютого 2022 року, згідно якої з 1 березня 2022 року строк дії закордонних паспортів може продовжуватись на 5 років, Громадяни можуть звернутися для цього до територіальних органів, підрозділів ДМС, а також посольств та консульських установ.

Щодо громадян , які мають свідоцтва про народження українського зразка, досягли віку, який дає право отримати паспорт, але при цьому перебувають на тимчасово окупованих територіях АР Крим, так званих ДНР та ЛНР та інших, які вже під час воєнного стану стали тимчасово не підконтрольні, отримати паспортні документи можливо, виїхавши на територію, що підконтрольна Україні.

При цьому необхідно стати на облік як внутрішньо переміщена особа (ВПО) та отримати відповідну довідку, яка надасть можливість оформити паспортні документи.

Для отримання довідки ВПО особам від 14 років і старше необхідно особисто звернутися із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання або до уповноваженої особи, що визначена виконавчими органами сільських та селищних рад.

Від імені малолітньої дитини ( до 14 років) звертаються батьки. Якщо дитина прибула без батьків, то заяву може подати родич у якого проживає дитина. У разі якщо дитина прибула без родичів, то заяву подає представник органу опіки та піклування за місцем знаходження дитини.

Під час воєнного стану, як і в мирний час, паспорти видають територіальні органи та підрозділи Державної міграційної служби України (ДМС), розміщені на територіях, де не ведуться активні бойові дії та тимчасові центри оформлення та видачі документів.

Документи на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон подаються до будь-якого підрозділу міграційної служби, незалежно від реєстрації місця проживання.

Документи на оформлення першого ID-паспорта подають:

всі громадяни України - відповідно до реєстрації місця проживання; особи, зареєстровані як ВПО, відповідно до місця фактичного проживання, зазначеного у довідці ВПО.

Для виготовлення дитині паспорту вперше, потрібно подати такі документи: свідоцтво про народження; паспорт громадянина України одного або двох з батьків; довідку про реєстрацію місця проживання (за наявності);

ІПН, якщо у дитини ІПН ще немає, його можна отримати разом з паспортом. Під час прийому документів дитину сфотографують і візьмуть відбитки пальців. Пунктом 20 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою КМУ 25.03.2015 №302, визначено, що документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта подаються особою або її законним представником/уповноваженою особою територіальному органу/територіальному підрозділу ДМС, уповноваженому суб’єкту за місцем звернення особи.

Під час дії воєнного стану дозволили виготовляти перший паспорт у будь-якому відділенні ДМС за адресою фактичного перебування.