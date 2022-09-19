Влада закликала мешканців деокупованих територій Херсонщини евакуюватися на всю зиму

Херсонська обласна військова адміністрація закликає мешканців деокупованих населених пунктів регіону евакуюватися на зимовий період. Про це повідомив у Telegram-каналі начальник ОВА Ярослав Янушевич.

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"З огляду на ситуацію, що склалася у звільнених населених пунктах, радимо евакуюватися на зимовий період до Закарпатської, Хмельницької та Житомирської областей. Особливо це стосується родин із дітьми та маломобільних осіб", - зазначив він.

Для евакуації треба звернутися на "гарячу лінію" Херсонської ОВА за телефоном 0-800-330951 або у чат-бот у Telegram. При звернені також варто вказати свої гуманітарні потреби.

Спеціалісти сформують відповідну заявку і надалі зв'яжуться та повідомлять деталі евакуації. У зазначений час треба буде прийти на місце, звідки відправляється евакуаційний транспорт.

В обладміністрації нагадують, що після отримання статусу внутрішньо переміщеної особи держава виплачує грошову допомогу у вигляді 2000 гривень для дорослого та 3000 гривень для людей з інвалідністю та дітей. Крім того, можна подати заявки на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.

Зазначимо, що в Херсонській області наразі Україна не контролює жодного міста, але контролює деякі села неподалік Херсона та Дніпровського лиману, деякі села південніше села Давидів Брід, а також смугу території на півночі регіону вздовж кордонів з Миколаївською та Дніпропетровською областями, включаючи селища Біла Криниця, Архангельське, Високопілля та Нововоронцовка.

Нагадаємо також, що 19 вересня президент Володимир Зеленський утворив військові адміністрації у Станіславській та Калинівській громадах Херсонської області, які частково контролюються українськими військовими, а також 13 військових адміністрацій в інших громадах регіону, зокрема в обласному центрі.