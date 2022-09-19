Власти призвали жителей деоккупированных территорий Херсонской области эвакуироваться на всю зиму

Херсонская областная военная администрация призывает жителей деоккупированных населенных пунктов региона эвакуироваться на зимний период. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник ОВА Ярослав Янушевич.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Учитывая ситуацию, которая сложилась в освобожденных населенных пунктах, советуем эвакуироваться на зимний период в Закарпатскую, Хмельницкую и Житомирскую области. Особенно это касается семей с детьми и маломобильных лиц", - отметил он.

Для эвакуации следует обратиться на "горячую линию" Херсонской ОВА по телефону 0-800-330951 или в чат-бот в Telegram. При обращении также стоит указать свои гуманитарные потребности.

Специалисты сформируют соответствующую заявку и в дальнейшем свяжутся и сообщат детали эвакуации. В указанное время нужно будет прийти на место, откуда отправляется эвакуационный транспорт.

В обладминистрации напоминают, что после получения статуса внутренне перемещенного лица государство выплачивает денежную помощь в размере 2000 гривен для взрослых и 3000 гривен для людей с инвалидностью и детей. Кроме того, можно подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций.

Отметим, что в Херсонской области Украина не контролирует ни одного города, но контролирует некоторые села неподалеку Херсона и Днепровского лимана, некоторые села южнее села Давыдов Брод, а также полосу территории на севере региона вдоль границ с Николаевской и Днепропетровской областями, включая поселки Белая Криница, Архангельское, Высокополье и Нововоронцовка.

Напомним также, что 19 сентября президент Владимир Зеленский образовал военные администрации в Станиславской и Калиновской общинах Херсонской области, частично контролируемых украинскими военными, а также 13 военных администраций в других общинах региона, в частности в областном центре.