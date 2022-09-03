"Укрзалізниця" запускає "евакуацію жителів Криму" із Запоріжжя, Кривого Рогу та Одеси

"Укрзалізниця" заявляє, що запускає програму евакуації жителів окупованого Росією Криму, яку, однак буде здійснювати з підконтрольних Україні Запоріжжя, Кривого Рогу та Одеси. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова правління УЗ Олександр Камишін.

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"Проїхав сьогодні з інспекцією вокзалів Запоріжжя та Кривогу Рогу. Ці вокзали стануть опорними для евакуації жителів Криму, що вирішать евакуюватись "Укрзалізницею". Справа в тому, що останнім часом в Криму буйно квітне бавовна. ЗСУ знають свою роботу", - написав він.

Камишин нагадав, що президент Володимир Зеленський звертався до кримчан, які мешкають біля військових об‘єктів, з проханням уникати наближення до них.

"Ми тут всі добре знаємо, як воно, коли поруч лунають вибухи: нікому та ніколи такого не побажаєш. Ми запускаємо програму евакуації громадян України, які проживають в Криму. Вони зможуть скористатись евакуаційними поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу, та Одеси. Безкоштовний проїзд, гаряче харчування в дорозі, безкоштовна медична допомога, "підйомні" від "Укрпошти", та турбота наших залізничників. Крим - це Україна", - зазначив голова УЗ.

При цьому Камишін опублікував зображення, згідно якого Запоріжжя, Кривий Ріг та Одеса названі "пунктами зустрічі в Україні".

"Хлопки у Криму? Рятуй сім'ю! Волонтери зустрічають, безпечні поїзди УЗ до безпеки, якісна безплатна медицина, харчування для кожного, матеріальна допомога разом з "Укрпоштою", - написано на ньому.

Також з інформації можна зробити висновок, що в "Укрзалізниці" радять кримчанам перебиратися через Дніпро в Херсонській області шляхом "пішохідної переправи".

В Telegram-каналі самої "Укрзалізниці" повідомляється лише, що "посадка громадян України з АР Крим можлива" на її поїзди:

- із Запоріжжя: до Києва о 18:58, до Львова о 10:15 (зазначений як безкоштовний евакуаційний рейс), 15:30 та 19:08, до Івано-Франківська о 21:34 та до Ужгорода о 15:03;

- з Кривого Рога: до Києва о 20:25, до Львова о 15:35 (зазначений як безкоштовний евакуаційний рейс);

- з Одеси: до Києва о 21:01, до Рахова о 14:54, до Ужгорода о 15:54, до Львова о 20:45.

Нагадаємо, що 30 серпня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв про ведення владою розробки евакуаційних маршрутів для кримчан, які захочуть поїхати з окупованого регіону на час його "активної деокупації".