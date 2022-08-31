Зеленський подякував кримчанам за корисну для розвідки інформацію: "Відпрацюємо по максимуму"

Президент Володимир Зеленський дякує мешканцям окупованих Росією районів півдня України, а особливо Криму, за корисну для розвідки інформацію, яка звідти надходить. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Хочу подякувати від імені нашої розвідки всім тим людям, які дуже міцно нас підтримують на півдні нашої держави, особливо в Криму. Розвідники вдячні за надану інформацію і відпрацюють її по максимуму. Хай вороги не забувають, на чиєму півострові вони знаходяться. Тимчасово знаходяться", - підкреслив він.

Як повідомив президент, у середу він провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому були присутні, зокрема, головнокомандуючий Збройних сил України, міністр внутрішніх справ, керівник військової розвідки та виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України.

"Були всі відповідні керівники: Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов та інші. Думаю, що очевидно, які питання ми розглядали. Військові доповідали про ситуацію на передовій, про розвиток ситуації. Озвучувати деталі не буду", - зазначив він.

Президент констатував, дуже тяжкими залишаються бої на Донбасі: гарячі точки в цьому регіоні не змінюються. При цьому він подякував "кожному воїну за стійкість", зазначивши, що вони "міцно тримають позиції".

Нагадаємо також, що 10 серпня Зеленський закликав мешканців окупованих територій активізувати дії з вигнання військ РФ, а 15 серпня утворив консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму.

В свою чергу, напередодні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про ведення владою розробки евакуаційних маршрутів для кримчан, які захочуть поїхати з окупованого регіону на час його "активної деокупації".