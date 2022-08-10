Зеленський закликав мешканців окупованих територій активізувати дії з вигнання військ РФ

Президент Володимир Зеленський закликав мешканців окупованих Росією територій України допомогти своїми діями вигнати окупантів звідти. Про це він сказав у черговому вечірньому відеозверненні.

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"Хочу сказати саме зараз мешканцям тимчасово окупованої території. Хай би що не обіцяли окупанти, їхня дорога одна - це втеча. В кращому випадку, якщо встигнуть. Ми вигнали російську армію з північних областей, ми вигнали окупантів з нашого Зміїного, вони вже відчувають, що настав час тікати з Херсона і загалом з півдня нашої держави", - заявив президент.

За його словами, настане час, коли окупанти втечуть з Харківщини, з Донбасу, з Криму, і "кожен, хто може цьому допомогти, має цьому допомогти".

"Якщо ви володієте будь-якою важливою інформацією про ворога, будь ласка, повідомте її безпечним для себе способом нашим спецслужбам, нашим військовим. Якщо знаєте тих, хто допомагає окупантам чи виправдовує агресію, будь-ласка, повідомляйте і про це", - закликав Зеленський.

Також президент попросив жителів цих районів обов'язково допомагати іншим "нашим людям" на окупованій території, які залишилися самі чи без зв'язку.

"Говоріть з ними, підтримуйте їх, розповідайте їм про нашу боротьбу і про можливості евакуюватися на вільну територію. Окупанти використовують наших людей для прикриття своїх ударів як живий щит. Україна поверне усе своє і має зберегти якнайбільше життів", - додав він.

Зазначимо також, що Зеленський днями заявив, що якщо Росія піде шляхом проведення на окупованих нею територіях Херсонської та Запорізької областей так званих “референдумів” щодо їхнього майбутнього, це закриє будь-яку можливість подальших переговорів з Україною.

