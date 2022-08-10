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Зеленский призвал жителей оккупированных территорий активизировать действия по изгнанию войск РФ

Зеленский призвал жителей оккупированных территорий активизировать действия по изгнанию войск РФ
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский призвал жителей оккупированных Россией территорий Украины помочь своими действиями выгнать оккупантов оттуда. Об этом он сказал в очередном вечернем видеообращении.

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"Хочу сказать именно сейчас жителям временно оккупированной территории. Что бы ни обещали оккупанты, их дорога одна - это бегство. В лучшем случае, если успеют. Мы выгнали российскую армию из северных областей, мы выгнали оккупантов из нашего Змеиного, они уже чувствуют, что пора бежать из Херсона и в целом с юга нашего государства", - заявил президент.

По его словам, придет время, когда оккупанты сбегут из Харьковской области, с Донбасса, из Крыма, и "каждый, кто может этому помочь, должен этому помочь".

"Если вы владеете любой важной информацией о враге, пожалуйста, сообщите ее безопасным для себя способом нашим спецслужбам, нашим военным. Если знаете тех, кто помогает оккупантам или оправдывает агрессию, пожалуйста, сообщайте и об этом", - призвал Зеленский.

Также президент попросил жителей этих районов обязательно помогать другим "нашим людям" на оккупированной территории, которые остались сами или без связи.

"Говорите с ними, поддерживайте их, рассказывайте им о нашей борьбе и о возможностях эвакуироваться на свободную территорию. Оккупанты используют наших людей для прикрытия своих ударов как живой щит. Украина вернет все свое и должна сохранить как можно больше жизней", - добавил он.

Отметим также, что Зеленский на днях заявил, что если Россия пойдет по пути проведения на оккупированных ею территориях Херсонской и Запорожской областей так называемых "референдумов" относительно их будущего, это закроет любую возможность дальнейших переговоров с Украиной.

Автор:
Тимофей Беспятов