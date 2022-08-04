Зеленский назначил новым главой Херсонской области экс-налоговика и чемпиона по пейнтболу

Президент Владимир Зеленский назначил главой Херсонской облгосадминистрации Ярослава Янушевича. Об этом говорится в указе главы государства №553 от 3 августа.

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Предыдущим же указом №552 президент освободил от временного исполнения обязанностей главы ОГА Дмитрия Бутрия, временно занимавшего эту позицию, поскольку является первым заместителем главы обладминистрации.

Отметим при этом, что главы ОГА, как, собственно, и районных государственных администраций, сейчас имеют статус начальников соответствующих военных администраций согласно указу, подписанному президентом в первый день полномасштабного вторжения России в Украину.

9 июля Зеленский решил уволить Геннадия Лагуту, который был назначен руководителем Херсонской области еще до войны – 26 октября 2021 года. В то время он являлся заместителем председателя облсовета и кандидатом на внеочередных выборах депутата Верховной Рады от одномандатного округа №184 (Херсонская область).

Лагута баллотировался от партии мэра Херсона Игоря Колыхаева "Нам здесь жить!" и конкурировал с кандидатом от "Слуги народа" и действующим главой ОГА Сергеем Козырем. Однако после замены на этом посту на Лагуту победил на выборах и стал депутатом Рады именно Козырь.

Напомним в то же время, что Херсонская область ныне почти полностью оккупирована российскими войсками: Украина контролирует лишь отдельные ее села у границ с Николаевской и Днепропетровской областями.

Относительно Янушевича отметим, что с 1996 года он работал в налоговой инспекции Киева, с 2001 года – в Государственной налоговой администрации. В 2006-2007 годах был заместителем председателя ГНАУ, в 2011-2013 - замглавы Государственной миграционной службы, в 2013 - гендиректором госпредприятия "Документ", в 2013-2014 - замглавы Государственной финансовой инспекции, в 2014-2012 - исполнительным директором Украинского государственного центра радиочастот, а с 2016 года был советником директора этого ГП.

Янушевич имеет звание заслуженного экономиста Украины, кандидата экономических наук и доктора юридических наук. Кроме того, он является основателем и капитаном команды по спортивному пейнтболу "Халк", мастером спорта Украины международного класса по пейнтболу и чемпионом мира по пейнтболу в категории 40+.

В ходе встречи в Офисе президента, как сообщает пресс-служба Зеленского, тот вручил Янушевичу служебное удостоверение и выразил убеждение, что его опыт и профессионализм пригодятся при выполнении задач, поставленных перед ним как главой важного региона. Глава государства также подчеркнул, что Херсонщина непременно будет освобождена от российских оккупантов, а коллаборанты будут привлечены к ответственности.