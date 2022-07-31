В Херсонской области есть громады, где осталось жить до 10 человек, а некоторые села полностью уничтожены

В сотнях сел Херсонской области сложилась критическая ситуация из-за боевых действий: люди в некоторых селах уже 5 месяцев живут без электроэнергии и воды, пенсии и соцвыплаты они не получают с марта. Об этом 31 июля в Facebook сообщила Херсонская облгосадминистрация.

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"Люди вынуждены убегать на подконтрольную Украине территорию или в соседние села. Поэтому есть такие громады, где осталось жить до 10 человек, а некоторые деревни полностью уничтожены ", - подчеркнули в ОГА.

В ОВА отдельно обратили внимание, что два месяцы регион остается без связи _ _ от украинских мобильных операторов .

Работает _ только ведущий интернет , но трафик идет через россию , через что большинство сервисов заблокированы да работают только с VPN ", - уточнили в администрации.

В это же время на временно оккупированной территории Херсонщины россияне готовится к проведению так называемого "референдума". В ОВА отмечают, что, чтобы не допустить закрепления противника, украинские защитники продолжают работать над освобождением временно оккупированных территорий.

Известно, что ВСУ ведут контрнаступление на южном направлении, в частности, уже освободили несколько населенных пунктов Херсонщины. По информации Главного управления разведки Минобороны, российские военные, пытаясь остановить наступление ВСУ на Херсонском направлении, срочно строят дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения.

Напомним, 27 июля стало известно, что в результате успешного контрнаступления на южном направлении Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Андреевку и Лозовое Херсонской области.