В Херсонскій області є громади, де залишилося жити до 10 осіб, а деякі села повністю знищені

У сотнях сіл Херсонської області склалася критична ситуація через бойові дії: люди в деяких селах вже 5 місяців живуть без електроенергії та води, пенсії та соцвиплати вони не отримують з березня. Про це 31 липня в Facebook повідомила Херсонська обласна державна адміністрація.

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"Люди змушені тікати на підконтрольну Україні територію, або у сусідні села. Тож наразі є такі громади де залишилося жити до 10 осіб, а деякі села повністю знищені", — підкреслили в ОДА.

В ОВА окремо звернули увагу, що два місяці регіон залишається без зв’язку від українських мобільних операторів.

"Працює лише провідний інтернет, але трафік йде через росію, через що більшість сервісів заблоковані та працюють тільки з VPN", — уточнили в адміністрації.

В цей же час на тимчасово окупованій території Херсонщини росіяни готується до проведенная так званого "референдуму". В ОВА зазначають, що аби не допустити закріплення противника, українські захисники продовжують працювати над звільненням тимчасово окупованих територій.

Відомо, що ЗСУ ведуть контрнаступ на південному напрямку, зокрема, вже звільнено кілька населених пунктів Херсонщини. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, російські військові, намагаючись зупинити наступ ЗСУ на Херсонському напрямі, терміново будують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження.

Нагадаємо, 27 липня стало відомо, що в результаті успішного контрнаступу на південному напрямку Збройні сили України звільнили від окупантів Андріївку та Лозове Херсонської області.