ВСУ уничтожили один из важных логистических узлов оккупантов в Херсонской области

Вооруженные силы Украины уничтожили один из важных логистических узлов российских оккупантов в Херсонской области – железнодорожный вокзал в Бриловке.

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Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

"В области уничтожен один из важных логистических узлов оккупанта - железнодорожный вокзал в Бриловке. Россияне как раз притащили туда технику и боекомплекты - все сгорело. Кое-что даже не успели разгрузить", - проинформировал Хлань.

По словам местных, периодически слышны громкие взрывы и детонация.

"Вероятно, есть попадание и в нефтебазу. Многие орки остались без рук и ног", - добавил депутат.

Следует отметить, что 27 июля в селе Чернянцы возле Новой Каховки в Херсонской области произошел взрыв на складе с боеприпасами российских оккупантов.