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ВСУ уничтожили один из важных логистических узлов оккупантов в Херсонской области

война в Украине, ВСУ, украинские военные

Вооруженные силы Украины уничтожили один из важных логистических узлов российских оккупантов в Херсонской области – железнодорожный вокзал в Бриловке.

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Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

"В области уничтожен один из важных логистических узлов оккупанта - железнодорожный вокзал в Бриловке. Россияне как раз притащили туда технику и боекомплекты - все сгорело. Кое-что даже не успели разгрузить", - проинформировал Хлань.

По словам местных, периодически слышны громкие взрывы и детонация.

"Вероятно, есть попадание и в нефтебазу. Многие орки остались без рук и ног", - добавил депутат.

Фото 2 — ВСУ уничтожили один из важных логистических узлов оккупантов в Херсонской области

Следует отметить, что 27 июля в селе Чернянцы возле Новой Каховки в Херсонской области произошел взрыв на складе с боеприпасами российских оккупантов.

Автор:
Анастасия Перцева