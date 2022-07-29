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ВСУ уничтожили один из важных логистических узлов оккупантов в Херсонской области
Вооруженные силы Украины уничтожили один из важных логистических узлов российских оккупантов в Херсонской области – железнодорожный вокзал в Бриловке.
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.
"В области уничтожен один из важных логистических узлов оккупанта - железнодорожный вокзал в Бриловке. Россияне как раз притащили туда технику и боекомплекты - все сгорело. Кое-что даже не успели разгрузить", - проинформировал Хлань.
По словам местных, периодически слышны громкие взрывы и детонация.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Вероятно, есть попадание и в нефтебазу. Многие орки остались без рук и ног", - добавил депутат.
Следует отметить, что 27 июля в селе Чернянцы возле Новой Каховки в Херсонской области произошел взрыв на складе с боеприпасами российских оккупантов.