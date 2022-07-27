Вблизи Новой Каховки взорвался склад с российскими боеприпасами

В селе Чернянцы возле Новой Каховки в Херсонской области произошел взрыв на складе с боеприпасами российских оккупантов.

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Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

"В Чернянке возле Новой Каховки взорвали склад с боеприпасами россиян", - рассказал Хлань.

В частности, по его словам, оккупанты уверяют, что это горит селитра.

Напомним, 24 июля в оккупированной российскими захватчиками Каховке Херсонской области раздались взрывы, а очевидцы сообщают об обломках ракет в центре города.

Сообщалось и о ракетном прилете вблизи ГЭС. В нескольких зданиях у набережной в Каховке выбиты окна.