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Вблизи Новой Каховки взорвался склад с российскими боеприпасами
В селе Чернянцы возле Новой Каховки в Херсонской области произошел взрыв на складе с боеприпасами российских оккупантов.
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Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.
"В Чернянке возле Новой Каховки взорвали склад с боеприпасами россиян", - рассказал Хлань.
В частности, по его словам, оккупанты уверяют, что это горит селитра.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 24 июля в оккупированной российскими захватчиками Каховке Херсонской области раздались взрывы, а очевидцы сообщают об обломках ракет в центре города.
Сообщалось и о ракетном прилете вблизи ГЭС. В нескольких зданиях у набережной в Каховке выбиты окна.