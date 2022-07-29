ВСУ нанесли 7 ударов по вражеским укреплениям в Херсонской области

За прошедшие сутки, 28 июля, Воздушные силы ВСУ нанесли 7 авиаударов по врагу, из них по опорным пунктам – 4, по скоплению вражеской силы и технике – 3. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

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Ракетно-артиллерийские подразделения в результате выполнения боевых задач ликвидировали 36 российских военных, 3 танка, 3 гаубицы "Мста-Б", радиолокационную станцию "Зоопарк-1", 4 единицы бронированной и 7 – автомобильной техники.

Кроме этого, в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах уничтожены 4 склада боеприпасов.

По информации Главного управления разведки Минобороны, российские военные, пытаясь остановить наступление ВСУ на Херсонском направлении, срочно строят дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения.

При этом ВСУ продолжают вести контрнаступление на южном направлении, в частности, уже уволены несколько населенных пунктов Херсонщины. Например, 27 июля стало известно, что в результате успешного контрнаступления на южном направлении Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Андреевку и Лозовое Херсонской области.