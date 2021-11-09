Политика 20 минут назад

В Раде будут три новых нардепа

Козырь и Войцеховский прошли в результате довыборов, а Кострийчук стал депутатом вместо Верещук

Верховная Рада. Фото с сайта ВР Верховная Рада. Фото с сайта ВР
Верховная Рада. Фото с сайта ВР

Центральная избирательная комиссия установила результаты довыборов в украинский парламент в округах №184 и №197 в Херсонской и Черкасской областях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ОВО №184 народным депутатом Украины избран Сергей Козырь. В свою очередь в ОВО №197 народным депутатом Украины избран Виталий Войцеховский",— заявили в ЦИК.

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За Козыря проголосовали 62,6% избирателей, а за Войцеховского — 46,1% тех, кто пришел на выборы.
Теперь Козырь и Войцеховский должны в течение 20 дней подать в ЦИК документы для регистрации народными депутатами. Решение по ним примет соответствующая комиссия.

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Признан избранным нардепом Сергей Кострийчук — он в парламентской фракции "Слуга народа" займет место Ирины Верещук, которая стала вице-премьером по вопросам реинтеграции.

На президентских и парламентских выборах Сергей Кострийчук координировал работу штабов "Слуги народа" в регионах. В 2020 году он стал членом Высшего совета партии, в 2021 — председателем Контрольно-ревизионной комиссии.

Ранее сообщалось, что на довыборах в Верховную Раду баллотировался Геннадий Лагута, но снял свою кандидатуру после того, как 27 октября президент Владимир Зеленский назначил его главой Херсонской облгосадминистрации.

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