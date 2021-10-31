Какой была явка на выборах мэра Харькова

Явка на внеочередных выборах Харьковского городского головы по состоянию на 20:00 составила 28,6%. Погрешность данных составляет 1,1%.

Об этом сообщает ГО ОПОРА.

Как отмечается в сообщении, в 2015 году на местных выборах по состоянию на это же время явка составила 45,5% избирателей.

Также опубликовали финальную явку (на 20:00) на довыборах в Верховную Раду по двум мажоритарным округам (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области).

По данным ГО ОПОРА, в Херсонской области голосовать пришли 20,6% избирателей, а в Черкасской — 25,4%.

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Отметим, что данные о явке по состоянию на 20.00 Центральная избирательная комиссия пока не обнародовала.

Отметим, что за два кресла в парламенте боролись 40 человек (15 в Херсонской области и 25 в Черкасской), а в Харькове ЦИК допустила до выборов 10 кандидатов.

Довыборы пришлось проводить из-за прекращения полномочий нардепов Игоря Колыхаева, которого в 2020 году избрали городском головой Херсона, и Александра Скичко, которого назначили председателем Черкасской областной государственной администрации.

В Харькове выборы назначили после того, как избранный в 2020 году большинством голосов Геннадий Кернес скончался от последствий коронавируса.

Напомним, что финальная явка на местных выборах, которые состоялись 25 октября, составила 35,94%. Относительно последних двух выборов явка снизилась: на парламентских в 2019 году она составила 49,3%, а на местных в 2015-м — 46,5%.

По данным Центральной избирательной комиссии, в 21:45 они получили информацию от 97% территориальных избирательных комиссий. При этом самой активной в прошлом году оказалась Тернопольская область — 46,87% (по предварительным данным). Самая низкая явка в Донецкой области — 31,67%.