В двух округах начался избирательный процесс на довыборах в Раду

1 сентября начался избирательный процесс промежуточных выборов депутатов Верховной Рады в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область), назначенных на воскресенье, 31 октября. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

По предварительным подсчетам (по состоянию на 1 сентября), в этих выборах смогут принять участие более 290 тысяч избирателей — более 160 тысяч в округе №184 и более 130 тысяч в округе №197.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской (185 обычных и 3 специальных) и 141 участке в Черкасской области (140 обычных и 1 специальный).

Согласно календарному плану выборов, утвержденному ЦИК 20 августа, предусмотрены следующие сроки проведения мероприятий в рамках избирательного процесса:

- по 20 сентября — выдвижение кандидатов политическими партиями;

- по 30 сентября — выдвижение кандидатов путем самовыдвижения;

- по 30 сентября — представление документов в ЦИК для регистрации кандидатов;

- по 6 сентября — представление в орган ведения Госреестра избирателей заявлений об изменении избирательного адреса;

- по 7 сентября — внесение в ЦИК представлений по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий на бумажных носителях и в электронном виде;

- по 10 сентября — образование ОИК;

- по 10 сентября — обращение в ЦИК общественных организаций с ходатайством о разрешении иметь наблюдателей на выборах;

- 5 октября — окончание регистрации кандидатов в депутаты;

- по 6 октября — утверждение формы, цвета и текста избирательного бюллетеня;

- по 13 октября — внесение в ОИК представлений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий на бумажных носителях и в электронном виде;

- по 15 октября — образование участковых избирательных комиссий;

- по 20 октября — принятие ЦИК решений об отмене регистрации кандидатов в случае их письменного обращения об отказе баллотироваться или обращения партии об отмене решения о регистрации кандидата (такие обращения могут подаваться по 18 октября);

- по 23 октября — обеспечение изготовления в централизованном порядке избирательных бюллетеней;

- по 23 октября — представление в ЦИК предложений о регистрации наблюдателей от иностранных государств и международных организаций;

- по 25 октября — принятие решений о регистрации или об отказе в регистрации таких наблюдателей;

- по 29 октября — проведение предвыборной агитации;

- по 15 ноября — срок на установление результатов выборов.

Согласно новому административному делению, округ №184 охватывает Бериславский район, часть Каховского района (участки №650008-650010, 650088-650100, 650102-650107, 650288-650305 и 650584-650621) и часть Херсонского района (участки №650022, 650023 и 650025). Центр округа — в Новой Каховке.

В свою очередь округ №197 включает в себя часть Золотоношского района (участки №710174-710178, 710180-710194, 710196-710229, 710876-710878 и 710880-710887) и часть Черкасского района (участки №710264, 710265, 710267-710273, 710275-710279, 710286, 710288, 710292-710297, 710304-710309, 710691, 710696, 710697, 710700, 710701, 710706, 710709-710713, 710716-710719, 710722-710725, 710735, 710736, 710888-710890, 710892-710896, 710898-710901, 711030-711038 и 711068-711073), в том числе часть города Черкассы. Однако центр округа расположен в Золотоноше.

Напомним, что 30 марта Рада прекратила полномочия депутата от фракции "Слуга народа" Александра Скичко, назначенного главой Черкасской обладминистрации, а также нардепа из группы "За будущее" Игоря Колыхаева, избранного мэром Херсона еще осенью 2020 года. Поскольку оба они были мажоритарщиками, в соответствующих округах теперь пройдут довыборы депутатов парламента им на замену.