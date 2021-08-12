Борьба за Харьков: за счет чего Добкин и Фельдман собираются прибавить себе голосов

В течение ближайших недель в Харькове может быть назначен новый постоянный глава областной государственной администрации вместо уволенной Айны Тимчук и руководитель областного управления Национальной полиции. По мнению экспертов, такие кадровые ротации должны стать итогом неофициальных Офиса президента с группой нардепа от ОПЗЖ Александра Фельдмана и кандидата в мэры города Михаила Добкина, которую на столичном уровне представляет министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

За два с половиной месяца до выборов мэра Харькова, которые назначены на 31 октября, в городе могут поменять ключевых руководителей, влияющих на "правильный" исход голосования в пользу одного из главных кандидатов.

Как известно, пара лидеров избирательной гонки, согласно социологическим исследованиям, остается неизменной — это фактический действующий градоначальник Игорь Терехов и экс-нардеп, бывший губернатор Харьковской области и предшественник Геннадия Кернеса на посту мэра Михаил Добкин. В ходе кампании оба они пытаются играть в игру "продолжения дел Кернеса". Однако у Добкина есть в биографии строка, которая может в решающий момент отрицательно сказаться на симпатиях горожан: в 2014 году во время бурных событий Революции достоинства именно Добкин едва не привел в город "Харьковскую народную республику". Несмотря на это, Офис, по словам экспертов, продвигает в мэры именно его.

Замены на силовиков

Речь идет о будущих двух назначениях в руководстве области, которые, по мнению наблюдателей, позволят группе Добкина и Фельдмана с большей долей вероятности сформировать в свою пользу результат голосования 31 октября. Проще говоря — сфальсифицировать итоги выборов.

Накануне свой пост покинула глава Харьковской обладминистрации Айна Тымчук, под которой несколько месяцев подряд настойчиво расшатывали кресло скандалом с бизнесом в Крыму. Ранее на Банковой публично особо не реагировали на скандал, хотя репутационно он серьезно бил по президентской вертикали. Но сейчас история стала хорошим формальным поводом, чтобы сменить главу области в угоду лоббистам. На должность руководителя обладминистрации претендует Александр Скакун, который в течение последних нескольких лет занимал должность замгубернатора по силовым вопросам. Его назначили и. о. губернатора.

Скакун выходец из Службы безопасности. Иронично, что именно его считают одним из тех силовиков, кто не допустил развития сепаратистских движений в Харькове в 2014 году. Но теперь его задачей как раз будет обеспечить победу для главного идеолога федерализации в городе. К слову, уже при новой власти "слуги народа" обвиняли Скакуна в причастности к коррупционным схемам, однако дело так и не дошло до суда.

Вторая кадровая ротация — новый начальник управления Нацполиции в Харьковской области. Назначенный декабре минувшего года на эту должность 38-летний полковник Андрей Рубель вскоре вынужден будет уступить свое место более опытному в различных деликатных вопросах кадру. Речь идет об Игоре Назаренко, который работает в правоохранительных органах с конца 80-х — начала 90-х годов и специализируется на уголовной тематике и борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

За эти годы Назаренко прошел путь от инспектора ГАИ до исполняющего обязанности начальника ГУВД области в 2015 году, когда он отвечал за сопровождение местной избирательной кампании в регионе. По слухам, именно Назаренко помогал Фельдману выиграть несколько последних мажоритарных кампаний.

До и после 2015 года возглавлял различные райотделы Нацполиции Харькова. В частности, одно из таких назначений Назаренко, который в 2019 году возглавил Киевский райотдел — связывают непосредственно с интересами Фельдмана. Ведь именно на территории этого района размещен "знаменитый" в определенных кругах рынок Барабашово (принадлежит Фельдману), который всегда был известен возможностью для правоохранителей "покошмарить" предпринимателей. К слову, по слухам, именно на Барабашово Назаренко познакомился с одним из ключевых бизнес-партнеров Фельдмана — нынешним министром развития громад и территорий Алексеем Чернышовым. Который, по данным некоторых СМИ, является фигурантом ряда уголовных производств, связанных с произволом на крупнейшем рынке региона.

Именно с Барабашово связан и личный бизнес-интерес Фельдмана в поддержке Добкина в качестве будущего мэра Харькова. Дело в том, что рынок нелегально занимает порядка 10 га земли в центре города, и чтобы продолжать пользоваться этим участком, зарабатывая на нем баснословные доходы, Фельдману необходим свой мэр и свой начальник областной полиции.

Несмотря на многолетний опыт, в последнее время Назаренко уже не работал в областном управлении Нацполиции Харьковской области. По крайней мере, декларацию в Нацагентство по предотвращению коррупции за 2020 год он подавал как профессор Харьковского национального университета внутренних дел. Неофициально, как утверждают в Нацполиции области, увольнение Назаренко из Киевского райотдела связано с "крышеванием" возврата краденных автомобилей — схемы, которую профессиональные угонщики регулярно проворачивают вместе с полицейскими, вымогая у хозяев машины денег за ее благополучное возвращение то ли в результате изображаемых "розыскных мероприятий", то ли просто в расчете "на лоха".

Лобби криминалитета

Как утверждают информированные источники, обе кандидатуры — Скакуна и Назаренко — в Офисе Президента якобы представлял и лоббировал Чернышов. Кроме Фельдмана и Добкина, интерес которых в таких назначениях самый прямой — "правильный" подсчет голосов, "правильное" управление возможными протестами, работа с избирательными комиссиями — за новых руководителей неожиданно "вписались" и представители криминалитета. Например, в коридорах на Банковой звучала фамилия фигуранта одного из санкционных списков контрабандистов — Владимира Дидуха, также известного как львовский криминальный авторитет "Вова Морда".

Дидух хоть и финансировал "патриотические" политсилы типа "Свободы", в бизнес вопросах не гнушается сотрудничать с пророссийскими политиками. Среди возможных "бонусов", которые он может получить от "новых лиц" в руководстве области — доступ к новому "рынку" — границе с Россией с соответствующим контрабандным потенциалом. Через Чернышова, как утверждают источники, Дидух имеет прямой выход на главу Офиса Президента Андрея Ермака, который и согласовал две кадровых замены в Харьковской области, запланированые на средину августа.

Несмотря на то, что вопрос с кадровыми назначениями является практически решенным, непонятно, проходили ли они акцептирование у Президента Владимира Зеленского. Ведь репутационные риски, которые несет с собой подыгрывание откровенно пророссийским силам в стратегическом регионе на границе со страной агрессором — несоизмеримо выше и болезненнее, чем сиюминутные бизнес-интересы, которые преследуют конъюнктурные игроки в правительстве и окружении главы государства.