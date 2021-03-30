Политика 20 минут назад

Рада прекратила полномочия двух депутатов: опять будут выборы

Жителям части Черкасской и части Херсонской областей снова придется избирать своего представителя в парламенте

Александр Скичко. Фото: Facebook-страница экс-нардепа Александр Скичко. Фото: Facebook-страница экс-нардепа
Александр Скичко. Фото: Facebook-страница экс-нардепа

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата от фракции "Слуга народа" Александра Скичко, а также нардепа из группы "За будущее" Игоря Колыхаева.

За соответствующие постановления №5012 и №4447 проголосовало соответственно 244 и 252 парламентария.

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Основанием для досрочного прекращения полномочий Скичко послужило личное заявление самого депутата. 29 января президент Владимир Зеленский назначил его на должность главы Черкасской областной государственной администрации. Скичко был избран в Раду от одномандатного округа №197 в Черкасской области.

Ранее он был известен как как шоумен и телеведущий. На этом поприще он запомнился тем, что в 2017 году был одним из телеведущих песенного конкурса "Евровидение", который тогда проходил в Киеве.

В свою очередь, Колыхаев на выборах осенью 2020 года был избран мэром Херсона, получив во втором туре 63,6% голосов. В Раду он был избран от округа №184 в Херсонской области.

Таким образом, теперь в обоих округах должны будут пройти довыборы двух новых депутатов парламента. Ранее такая ситуация произошла с Зиновием Андрийовичем, которого в четвертый раз избрали мэром Надворной Ивано-Франковской области, а также в Русланом Требушкиным, снова избранным мэром Покровска Донецкой области.

В связи с этим 28 марта в соответствующих округах №87 и №50 прошли новые выборы. Во втором из них победил мэр Доброполья Андрей Аксенов, а вот выборы в первом оказались весьма скандальными, и там до сих пор не могут определить победителя.

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