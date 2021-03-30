Выборы в округе №87: ЦИК сменил председателя и еще трех членов ОИК

Центральная избирательная комиссия на заседании 30 марта, рассмотрев соответствующие представления, внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии №87 (Ивано-Франковская область), подводящей ныне итоги голосования по довыборам депутата Верховной Рады. Об этом говорится в сообщении ЦИК.

В то же время, как уточняет организация "Опора", произошла замена председателя комиссии Руслана Кашникова на Алексе Остроухова (субъект представления — партия "Голос"). Также заменили Василия Билоуса на Александра Егорова ("Свобода"), Дениса Жилюка на Евгения Павлусенко ("Голос") и Ивана Федива на Сергей Калугина ("Слуга народа".

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Отмечается, что указанные члены комиссии не явились на продолжение заседания окружного избиркома 30 марта в 12:00. Однако, кроме них, не пришли на него еще пять членов ОИК.

Кроме того, ЦИК сообщает, что нашла неточности в поступившем протоколе о результатах выборов нардепа от округа №50 (Донецкая область), проводившихся одновременно с выборами в округе №87. Центризбирком поручил ОИК №50 не позднее 15:00 2 апреля подготовить и предоставить уточненный протокол.

Отметим, что частичные результаты выборов в округе №87 не обновляются на сайте ЦИК с утра 30 марта. По итогам поступления результатов с 79 участков округа из 117, лидирует кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк с 31,3%, за ним следуют кандидат от "Свободы" и бывший вице-спикер Рады Руслан Кошулинский с 28,9% и экс-нардеп Александр Шевченко, выдвинутый партией "За будущее", с 28,7% (однако у него есть еще два "двойника").

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 30 марта помещение окружной комиссии "заминировали", выгнав на улицу часть членов избиркомов, приехавших подать результаты на своих участках. Часть их них осталась внутри с членами комиссии и кандидатом Шевченко.

Отметим, что по результатам экзит-полла, проведенного социологической группой "Рейтинг", 32,4% на этих выборах получил Шевченко, 31,6% — Кошулинский, а 29,4% — Вирастюк.

В то же время в партии "Слуга народа" еще в ночь на 29 марта заявили, что по результатам проведенного ее штабом параллельного подсчета голосов, победил Вирастюк.

В свою очередь, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, представляющий "Свободу", заявил о победе Шевченко с отрывом в 167 голосов от Вирастюка.