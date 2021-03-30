В округе №87 "минировали" ОИК: вторые сутки не могут определить победителя выборов в Раду

Победитель на прошедших 28 марта довыборах депутата Верховной Рады от одномандатного округа №87 (Ивано-Франковская область) на утро 30 марта остается неизвестными: на победу в нем претендуют три кандидата.

Как свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии по итогам поступления результатов с 79 участков округа из 117, лидирует кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк с 31,3%, за ним следуют кандидат от "Свободы" и бывший вице-спикер Рады Руслан Кошулинский с 28,9% и экс-нардеп Александр Шевченко, выдвинутый партией "За будущее", с 28,7% (однако у него есть еще два "двойника"). При этом в последние часы данные не обновляются.

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В то же время, как сообщает движение "Чесно", в ночь на 30 марта в деятельности окружной избирательной комиссии в Надворной происходило неладное: около 2:00 поступило сообщение о якобы заминировании помещения ОИК, где шел подсчет голосов.

Членов участковых избиркомов при этом вывели на улицу сотрудники полиции. В помещение не запускали никого. При этом ОИК еще в течение получаса проводила свою работу, принимая протоколы от членов УИК, оставшихся внутри. Всего внутри в то время находилось более 20 человек, в том числе и один из кандидатов — упомянутый Шевченко.

Перед этим наблюдатели, находившиеся в ОИК, сообщили, что ее председатель Руслан Кашников покинул помещение, сославшись на плохое самочувствие. С ним помещение покинул и один из IT-специалистов, отвечавший за внесение данных о подсчете голосов в систему. Заседание комиссии продолжил заместитель.

Лишь в 3:30 в ОИК пустили журналистов. Полиция и саперы перед тем осмотрели помещение и не нашли взрывных устройств. В это же время возобновила свою работу и ОИК, заседания. Комиссия проголосовала за то, что при отсутствии председателя на заседании будет председательствовать Артур Доронин.

Отметим, что по результатам экзит-полла, проведенного социологической группой "Рейтинг", 32,4% на этих выборах получил Шевченко, 31,6% — Кошулинский, а 29,4% — Вирастюк.

В то же время в партии "Слуга народа" еще в ночь на 29 марта заявили, что по результатом проведенного ее штабом параллельного подсчета голосов, победил Вирастюк.

В свою очередь, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, представляющий "Свободу", заявил о победе Шевченко с отрывом в 167 голосов от Вирастюка.

Напомним, что одновременно с этими выборами таковые проходили и в округе №50 в Донецкой области. Однако там собрать результаты со всех участков удалось уже на утро 29 марта.