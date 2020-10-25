Политика и экономика 1 час назад

На уровне 37%. В ЦИКе говорят, что явку на 10% "уронил" коронавирус

Самой активной оказалась Тернопольская область, а самая низкая явка в Донецкой области

Явка составила меньше 40%. Фото: Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua Явка составила меньше 40%. Фото: Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua
Явка составила меньше 40%. Фото: Фото: Константин Мельницкий / Delo.ua

Финальная явка (на 20:00) на местных выборах, которые состоялись 25 октября, составила 35,94%.

Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА.

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В организации отметили также, что погрешность составляет 1,14%. Относительно последних двух выборов явка снизилась: на парламентских в 2019 году она составила 49,3%, а на местных в 2015-м — 46,5%. По данным Центральной избирательной комиссии, в 21:45 они получили информацию от 97% территориальных избирательных комиссий.

"По нашей информации, явка составляла 37% ориентировочно. На 10% явка уменьшилась в сравнении с предыдущими местными выборы. Вместе с тем такие результаты ожидаемы и закономерные. Мы видим, что в условиях карантина прослеживается тенденция, когда явка снижается на 10%", — отметил председатель ЦИК Олег Диденко.

Он привел в пример ситуацию на промежуточных выборах 15 марта на 179 избирательном округе в Харьковской области. Там явка составила 27,%, хотя средняя активность избирателей на прошлых промежуточных выборах составила 36%.

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При этом самой активной оказалась Тернопольская область — 46,87% (по предварительным данным). Самая низкая явка в Донецкой области — 31,67%. По словам Диденко, прослеживается тенденция, когда на западе и в центре страны активность была выше.

Напомним, что в Украине состоялось голосование на местных выборах. 25 октября жители страны выбирали мэров городов, сельских и поселковых глав, депутатов городских, сельских, поселковых, районных и областных советов. Всего 25 октября должны избирались депутаты 22 областных, 119 районных, а также местных советов и их главы в 1439 громадах. Голосование на временно оккупированных территориях Украины и в 18 громадах Донецкой и Луганской областей в этот день не проводилось.

Наблюдатели общественной сети "ОПОРА" отмечают, что процесс голосования на местных выборах в целом проходит в соответствии с требованиями избирательного законодательства, хотя отдельные избирательные участки допускают нарушения. Среди них — попытки незаконно выдать или получить бюллетени, сфотографировать их и проголосовать за другого человека.

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