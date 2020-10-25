Опубликованы результаты экзит-пола Шустера по 12 городам

Студия Савика Шустера в обнародовала результаты собственного экзит-пола на местных выборах в Украине 25 октября с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.
Они были озвучены в 20:00 в прямом эфире на телеканале "Украина 24".
Результаты экзит-пола на выборах мера Киева:
Виталий Кличко — 45,95%;
Александр Попов — 9,62%;
Ирина Верещук — 8,53%;
Алексей Кучеренко — 7,82%;
Сергей Притула — 7,27%;
Андрей Пальчевский — 4,81%;
Игорь Смешко — 3,73%;
Александр Омельченко — 2,69%;
Андрей Ильенко — 2,48%;
Николай Томенко — 2,11%.
В свою очередь в Киевский городской совет проходят, согласно экзит-полу Шустера, 7 партий: "УДАР", "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Единство Александра Омельченко" и "Голос".
В частности, "УДАР" набирает 19,74%, "Евросолидарность", — 17,76%, "Слуга народа" — 10,28%, "Батькивщина" — 8,61%, "ОПЗЖ" — 7,76%, "Единство Омельченко" — 5,94%,"Голос" — 5,-65%.
Остальные политсилы не преодолели 5-процентный барьер.
Результаты экзит-пола на выборах мера Харькова:
Геннадий Кернес — 57,90%;
Александр Фельдман — 12,12%;
Алексей Кучер — 11,98%;
Олег Абрамичев — 6,23%;
Игорь Черняк — 4,51%.
При этом в Харьковский городской совет проходят: "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" — 39,52%, "ОПЗЖ" — 16,99%, "Слуга народа" — 12,39%, "Партия Шария" — 6,41% и "Блок Светличной — Вместе!" — 5,42%.
Результаты экзит-пола на выборах мера Одессы:
Геннадий Труханов — 34,40%;
Николай Скорик — 17,93%;
Олег Филимонов — 13,75%;
Петр Обухов — 12,52%;
Сергей Кивалов — 5,44%.
При этом в Одесский городской совет проходят: "Доверяй делам" — 23,77%, "ОПЗЖ" — 22,38%, "Слуга народа" — 15,95%, "Европейская солидарность" — 12,72% и "Партия Шария" — 7,63%.
Результаты экзит-пола на выборах мера Днепра:
Борис Филатов — 44,47%;
Загид Краснов — 14,44%;
Александр Вилкул — 11,27%;
Сергей Риженко — 10,60%;
Сергей Никитин — 8,81%.
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Известно, что в ходе эксзит-пола Савика Шустера было опрошено около 40% избирателей на выходе из участков. При этом погрешность выборки составила около 2%.