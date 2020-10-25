Опубликованы результаты экзит-пола Шустера по 12 городам

Студия Савика Шустера в обнародовала результаты собственного экзит-пола на местных выборах в Украине 25 октября с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.

Они были озвучены в 20:00 в прямом эфире на телеканале "Украина 24".

Результаты экзит-пола на выборах мера Киева:

Виталий Кличко — 45,95%;

Александр Попов — 9,62%;

Ирина Верещук — 8,53%;

Алексей Кучеренко — 7,82%;

Сергей Притула — 7,27%;

Андрей Пальчевский — 4,81%;

Игорь Смешко — 3,73%;

Александр Омельченко — 2,69%;

Андрей Ильенко — 2,48%;

Николай Томенко — 2,11%.

В свою очередь в Киевский городской совет проходят, согласно экзит-полу Шустера, 7 партий: "УДАР", "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Единство Александра Омельченко" и "Голос".

В частности, "УДАР" набирает 19,74%, "Евросолидарность", — 17,76%, "Слуга народа" — 10,28%, "Батькивщина" — 8,61%, "ОПЗЖ" — 7,76%, "Единство Омельченко" — 5,94%,"Голос" — 5,-65%.

Остальные политсилы не преодолели 5-процентный барьер.

Результаты экзит-пола на выборах мера Харькова:

Геннадий Кернес — 57,90%;

Александр Фельдман — 12,12%;

Алексей Кучер — 11,98%;

Олег Абрамичев — 6,23%;

Игорь Черняк — 4,51%.

При этом в Харьковский городской совет проходят: "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" — 39,52%, "ОПЗЖ" — 16,99%, "Слуга народа" — 12,39%, "Партия Шария" — 6,41% и "Блок Светличной — Вместе!" — 5,42%.

Результаты экзит-пола на выборах мера Одессы:

Геннадий Труханов — 34,40%;

Николай Скорик — 17,93%;

Олег Филимонов — 13,75%;

Петр Обухов — 12,52%;

Сергей Кивалов — 5,44%.

При этом в Одесский городской совет проходят: "Доверяй делам" — 23,77%, "ОПЗЖ" — 22,38%, "Слуга народа" — 15,95%, "Европейская солидарность" — 12,72% и "Партия Шария" — 7,63%.

Результаты экзит-пола на выборах мера Днепра:

Борис Филатов — 44,47%;

Загид Краснов — 14,44%;

Александр Вилкул — 11,27%;

Сергей Риженко — 10,60%;

Сергей Никитин — 8,81%.

Новость обновляется...

Известно, что в ходе эксзит-пола Савика Шустера было опрошено около 40% избирателей на выходе из участков. При этом погрешность выборки составила около 2%.